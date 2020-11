Himmelpfort

Still ruht der See. Kein Baulärm zu hören. Kein Handwerker zu sehen. Das in der Restaurierung befindliche Brauhaus in Himmelpfort liegt im Winterschlaf. Auch wenn der Eindruck so erscheinen mag – emsige Betriebsamkeit herrscht im Hintergrund jedoch immer. Die Bürgerstiftung Kulturerbe Himmelpfort, die den alten Gemäuern neues Leben einhauchen möchte, kurbelt ständig, um Einnahmen zu generieren.

Einziges Ziel: Brauhaus den Einwohnern und Gästen zurückbringen

Seit fast fünf Jahren tut sie das, seit der ihrer Gründung im Januar 2016. Sie verfolgt seitdem ein Ziel: den Himmelpfortern und ihren Gästen das Brauhaus zurückzubringen. Es soll ein kulturelles Zentrum des Ortes und für die Region werden. „Wenn ich auf die fünf Jahre zurückschaue, sage ich: Wir haben bis jetzt mehr erreicht, als wir wollten“, resümiert Hans-Joachim Schwenke, vom ersten Tag an Vorsitzender des Kuratoriums der Bürgerstiftung. Das Brauhaus war im Jahre 2010 nach einer Brandstiftung den Flammen zum Opfer gefallen. Der Täter wurde nie gefunden. Die Beräumung der Brandruine im Sommer und im Herbst 2016 war sehr langwierig und aufwändig. Immer wieder kamen neue‚ alte‘ Bestandteile zum Vorschein, wie ein Ziegelfußboden aus der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg, den es wie die anderen historischen Bestandteile zu erhalten gilt. Der Denkmalschutz hat(te) bei allen Arbeiten am Brauhaus, in dem die Mönche Bier brauten, Vorrang. Die Archäologen förderten einige steinzeitliche Relikte zutage.

Anzeige

Nach dem Brand 2010 blieb eine Ruine übrig. Quelle: privat

Ein Teil des Daches ist fertig

Inzwischen sind die Träger fürs Dach eingebaut. „Es ist uns allerdings nicht gelungen, das Dach komplett zu schließen“, so Hans-Joachim Schwenke. Auch das habe mit Geld zu tun, Preissteigerungen zum Beispiel. „Aber es ist alles bezahlt.“ Die Himmelpforter halten an ihrem Zeitplan fest. „Unser Ziel ist es, bis zum Jahr 2024 fertig zu sein“, sagt Ortsvorsteher Lutz Wilke, der ebenfalls Mitglied des Kuratoriums und Gründungsmitglied der Bürgerstiftung ist. In dem Jahr bestehen das Kloster, zu dem das Brauhaus gehört, und der Ort 725 Jahre. Vermutlich 600 000 Euro werden bis dahin noch verbaut (insgesamt sind 1,3 Millionen Euro für das Brauhaus eingeplant). Vor allem fließt das Geld ins Dach und die Außenanlagen. Der Fußboden wird dann vermutlich noch nicht neu sein. „Wir möchten es bis 2024 schaffen, eine Freigabe für Veranstaltungen zu bekommen“, sagt Hans-Joachim Schwenke.

Brauhaus Himmelpfort Quelle: Stefan Blumberg

Auf Fördermittel angewiesen

Der Fortgang der Restaurierung ist stark von Fördermitteln abhängig. Zwei Drittel öffentliche Mittel, ein Drittel Eigenanteil – das ist die Formel. „Wir können also nur bauen, wenn wir Geld bekommen. Das Land Brandenburg ist neben dem Landkreis und der Stadt unser wichtigster Partner, insbesondere der Landeskonservator“, so Hans-Joachim Schwenke. Architekt Axel Seemann, der das Konzept für den Aufbau des denkmalgeschützten Gebäudes entwickelte, sei ein unverzichtbares Bindeglied zwischen Himmelpfort und Land, wenn es um die Unterstützung des Brauhaus-Projektes geht. „Er hielt den Prozess eigentlich immer am Laufen“, so Schwenke

Parallel sind Kuratorium und Vorstand der Stiftung dabei, ihre Hausaufgaben zu machen. Vermutlich wird es im neuen Jahr personelle Veränderungen in beiden Gremien geben. „Wir hoffen insbesondere auf neue Stifter, die sich aktiv mit einbringen wollen“, sagt der Kuratoriums-Vorsitzende. Wünschenswert sei es auch, dass Landespolitiker das nach wie vor ambitionierte Vorhaben unterstützten.

Erlös aus Kalenderverkauf für die Stiftung

Jüngst produzierte mit Kurt Braunisch ein Neu-Himmelpforter in Eigeninitiative einen Himmelpforter Kalender für 2021 und spendete der Stiftung aus dem Verkauf 1000 Euro. Im kommenden Jahr strebt der Holzbildhauer und Restaurateur Robert Günther aus Lychen – sein Atelier befand sich zuvor auf dem Künstlerhof Roofensee in Menz – an, ein Künstlersymposium in Himmelpfort zu veranstalten. Dazu sollen alte Balken des Brauhauses zu Kunstwerken verarbeitet werden, die dann im Brauhaus zu sehen sind. „Das ist eine Art der Öffentlichkeitsarbeit. Wir erhoffen uns davon, Spenden zu erhalten“, sagt Lutz Wilke.

Momentaufnahme vom Richtfest. Quelle: Bürgerstiftung

Selbstkreiertes Lebkuchenhaus wird versteigert

Und der neueste Clou: die Versteigerung eines riesigen Lebkuchenhauses. Es ist die Nachbildung des Landhauses Himmelpfort. Präsentiert wurde es bei der Ankunft des Weihnachtsmannes in Himmelpfort vor einigen Wochen. Der Küchenchef des Hauses, Tom Schonig, hatte es gemeinsam mit Koch Marc Rauhut und Azubi Emil Georgi während des Lockdowns entworfen. „Es gibt kein Mindestgebot“, sagt Hans-Joachim Schwenke. Abgestimmt werden kann ab dem ersten Advent (bis zum 4. Advent) auf der Homepage des Landhauses (www.Landhaus-Himmelpfort.de). Die Einnahmen kommen ebenfalls der Bürgerstiftung Kulturerbe Himmelpfort zugute; speziell der Restaurierung des Brauhauses. Damit die Handwerker ihre Arbeit wieder aufnehmen können.

Von Stefan Blumberg