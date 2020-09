Zwergensport macht Riesenspaß

Grüneberg

Schon von Weitem sind lustige Kinderlieder und das Lachen von zahlreichen Mädchen und Jungen zu hören. Sieben Zwerge hinter dem grünen Berge? Von wegen! 20 sind es mindestens, die am Donnerstagnachmittag bei herrlichem Sonnenschein über den Rasen des Sportplatzes in Grüneberg wuseln. Angeführt von den beiden Muttis Lena Nunweiler und Sarah Thomas rennen, springen, hüpfen, toben und tanzen die Kinder ausgelassenen von einer Seitenlinie zu anderen. Bewegung an frischer Luft ist angesagt. Und weil das allen Zwergen Riesenspaß macht, wird dabei beinah ununterbrochen gelacht. „Die Kinder freuen sich schon die ganze Woche darauf, hier zusammen Sport treiben zu können“, verrät Anne Ludwig.

Zur Galerie Zwergensport in Grüneberg: Mädchen und Jungen treiben einmal pro Woche bei der TSG Fortuna Grüneberg Sport

Die Grünebergerin steht hinter dem Geländer an der Seitenlinie und schaut gemeinsam mit anderen Muttis und auch dem einen oder anderen Vati dem bunt gekleideten Völkchen lächelnd zu. Töchterchen Lisane ist auch dabei. Von Zeit zu Zeit winkt die Fünfjährige zu ihrer Mama herüber und ist im nächsten Augenblick auch schon wieder in der spielenden Menge verschwunden, um ja nichts zu verpassen. Denn Lena und Sarah lassen sich für ihre Zwerge immer wieder etwas Neues einfallen. Langweile hat da überhaupt keine Chance.

Zur Erwärmung wird ein großer Kreis gebildet und schon geht’s los: „Eins, zwei drei im Sauseschritt, gehen alle Kinder mit“. Quelle: Bert Wittke

Zur Erwärmung wird gemeinsam im Kreis getanzt und gesungen: Eins, zwei drei im Sauseschritt, gehen alle Kinder mit“, tönt es aus einer kleinen Lautsprecherbox. Immer abwechselnd dürfen die Kinder in die Mitte des Kreises laufen und dort eine kleine Übung vormachen, die die anderen prompt nachmachen. Als fast alle einmal im Mittelpunkt gestanden haben, wartet auch schon die nächste Herausforderung auf die Zwerge: Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser? „Diese alten Kinderspiele kennt heute kaum noch jemand“, sagt Lena Nunweiler und freut sich, dass die Mädchen und Jungen so viel Spaß dabei haben, sich gegenseitig zu fangen.

Trinkpause! So ein munteres Sporttreiben macht durstig. Quelle: Bert Wittke

Puh, da kommen die Kids ins Schwitzen. „Trinkpause!“, rufen Lena und Sarah. Da lassen sich die Zwerge denn auch gar nicht lange bitten und eilen zum großen Fußballtor, wo Rücksäcke und Taschen liegen. Und dann werden erstmal ein paar große Schlucke aus den mitgebrachten Trinkflaschen genommen. Das tut gut! Bevor es gestärkt weiter geht, verraten Lena und Sarah, dass sie sich jetzt bereits zum fünften Mal mit den Fortuna-Zwergen treffen. „Es macht ganz viel Spaß und Freude, mit den Mädchen und Jungen hier unter freiem Himmel herumzutollen“, sagt Sarah Thomas. Und Lena Nunweiler fügt hinzu: „Es ist so ein tolles Gefühl, in die strahlenden Gesichter der Kinder zu schauen.“ Die beiden 32-jährigen Muttis haben es nicht bereut, die Zwergensportgruppe bei der TSG Fortuna Grünberg ins Leben gerufen zu haben. „Wir nehmen uns gerne diese Zeit für die Kids“, sagen die beiden Betreuerinnen wie aus einem Mund. Und mit der vierjährigen Thea Nunweiler und der vierjährigen Zoé Thomas sind die eigenen Kinder natürlich ebenfalls mit dabei.

Auf geht’s durch den Hindernisparcours. Gar nicht so einfach, fehlerfrei über all die Hürden zu hüpfen. Aber es macht großen Spaß. Quelle: Bert Wittke

Während die Zwerge inzwischen dabei sind, den großen Hindernisparcours zu bewältigen, verrät Mama Anne Ludwig an der Seitenlinie, wie schön es die größtenteils vier- und fünfjährigen Kinder finden, auch außerhalb der Kita mal etwas gemeinsam unternehmen zu können. „Die Einwohnerzahl Grünebergs wächst ganz rasant und damit auch die Zahl der Kinder“, sagt Anne Ludwig. Es sei ganz wichtig, den Kleinen Angebote für eine gemeinsame Beschäftigung machen zu können. Der Bedarf dafür sei zweifellos da. Schnell würden dabei Freundschaften geschlossen und in diesem Zuge würden sich die Erwachsenen besser kennenlernen und alteingesessene Grünberger und Zuzügler schneller zu einer Dorfgemeinschaft zusammenwachsen.

Von der Seitenlinie aus verfolgen Anja Kersten (l.), deren Sohn Wilhelm (5) beim Zwergensport dabei ist, Sarah Klingbeil mit dem einjährigen Theo auf dem Arm, von ihrer Familie macht Sohn Oskar (4) mit, und Anne Ludwig, deren Tochter Lisane (5) auch ein Sportzwerg ist, das Geschehen auf dem grünen Rasen. Quelle: Bert Wittke

„Schön ist auch, dass der Zwergenport hier auf dem örtlichen Sportplatz stattfinden kann“, unterstreicht Anne Ludwig. Da habe man kurze Wege, um die Kinder herzubringen und könne womöglich während der Zeit des Sports das eine oder andere schnell mal erledigen.

Sarah Thomas gibt beim Überwinden des Hindernisparcours Hilfestellung beim Purzelbaumschlagen. Quelle: Bert Wittke

Nach ein, zwei Schnupperstunden gibt es Anträge zur Aufnahme bei der TSG Fortuna Grüneberg zum Ausfüllen mit nach Hause. Die Zwerge sind dann ganz offiziell Mitglieder der Fortuna und beim Sporttreiben über den Verein versichert. „Wir möchten natürlich auch gern unsere Kinder hier bei uns behalten“, sagt Dörte Schmidt, die Jugendwartin der TSG. „Wer weiß, vielleicht wird aus einem der Kleinen später mal ein ganz Großer bei unseren Fußballern.“ Der Jahresbeitrag beträgt erschwingliche 60 Euro.

Zoé (l.) und Marta helfen nach dem Sport fleißig beim Wegräumen der Gerätschaften. Quelle: Bert Wittke

Unterdessen sind die Kinder dabei, im Kreis zu tanzen und sich dabei zu verabschieden. Am nächsten Donnerstag um 16.30 Uhr geht es wieder von vorne los. Wer mitmachen möchte, ist jederzeit herzlich willkommen! Und wetten, dass auch in einer Woche wieder weither lustige Kinderlieder und das Lachen von ganz vielen Mädchen und Jungen zu hören sein werden.

Von Bert Wittke