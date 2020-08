Zwischen Aufbruch und Abbruch – Fotoausstellung auf Gut Zernikow eröffnet

Zernikow

Es ist eine schöne Tradition, dass am Tag des Maulbeerfestes auf Gut Zernikow eine Ausstellung in der Alten Brennerei eröffnet wird. Das Maulbeerfest ist infolge der Corona-Pandemie beizeiten abgesagt worden, aber eine Ausstellung wurde am Sonnabend in der Galerie in der Alten Brennerei dennoch eröffnet. „Wir haben uns bezüglich der Thematik für einen weiteren Jahrestag entschieden, den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit“, sagte Gerlind Groß, die im vorigen Jahr zur Vorstandsvorsitzenden der Initiative Zernikow e. V. gewählt wurde und seit 1994 in unmittelbarer Nachbarschaft des Gutes wohnt.

Fotograf Jürgen Graetz (M.) am Sonnabend im Gespräch mit Ausstellungsbesuchern. Quelle: Uwe Halling

Anzeige

Mit Jürgen Graetz habe man keinen unbekannten Künstler aus der Region gewinnen für die diesjährige Ausstellung gewinnen können. Jürgen Graetz wurde 1943 in Neuglobsow geboren und lebt mit seiner Frau Elli, die ebenfalls Mitglied der Initiative Zernikow ist, in Dagow. Viele sehen in Jürgen Graetz nicht nur einen Fotografen, sondern auch einen Chronisten, weil er mit seiner Kamera regelmäßig Ereignisse der Zeitgeschichte festhält und für die Nachwelt bewahrt. Zu sehen sind in der Alten Brennerei seit Sonnabend zahlreiche Schwarz-Weiß-Fotografien, die hauptsächlich im Wendejahr 1989 entstanden sind. Das, so unterstrich Gerlind Groß in ihren Begrüßungsworten, sei eine ganz besondere Zeit gewesen. Eine Zeit der Euphorie und der Enttäuschung, eine Zeit zwischen Aufbruch, Abbruch und Neubeginn. Und so zeigt denn die Ausstellung, die unter der Überschrift „Zwischen Aufbruch und Abbruch“ steht, Fotos von Menschen, die auf die Straße gegangen sind, um für gesellschaftspolitische Veränderungen in der DDR einzutreten. Sie zeigen den Jubel über die neuerkämpfte Freiheit und die Enttäuschung über nichterfüllte Hoffnungen, brachliegende Betriebe und verlorene Arbeitsplätze.

Weitere MAZ+ Artikel

Erzählsalon am 3. Oktober geplant

Für den 3. Oktober plant die Initiative Zernikow einen Erzählsalon und würde sich freuen, wenn die dann viele Besucher dort ihre Geschichte erzählen würden. Die Ausstellung kann jeweils an den Wochenenden von 13 bis 17 Uhr besichtigt werden und endet am 4. Oktober. Wie Jürgen Graetz sagte, werde er interessierten Besucherinnen und Besuchern zu den Öffnungszeiten gerne als Gesprächspartner zur Verfügung stehen.

Von Bert Wittke