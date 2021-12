Oberhavel

Seit März 2018 laufen die Bauarbeiten zum sechsstreifigen Ausbau der nördlichen A 10 und zur Erneuerung der A 24. Ein Jahr vor Bauende im Dezember 2022 zieht die Havellandautobahn Bilanz für Brandenburgs größtes Bundesfernstraßenprojekt. Die Projektstrecke umfasst einen insgesamt rund 65 Kilometer langen Abschnitt der A10 und der A24 zwischen dem Autobahndreieck Pankow bis zur Anschlussstelle Neuruppin. Bei dem privaten Auftragnehmer, der Havellandautobahn GmbH & Co. KG, handelt es sich um ein Konsortium um die international erfahrenen Unternehmen BAM und HABAU. Im Fokus stehen neben einer Bilanz die bis Ende 2022 anstehenden Baumaßnahmen, die nach den Worten von Pressesprecher Steffen Schütz „trotz der widrigen Bedingungen aufgrund der pandemischen Lage perfekt im Zeitplan liegen“.

Mehr als die Hälfte der A24 bereits fertiggestellt

Bereits fertiggestellt wurden auf der A24 die jeweils rund fünf Kilometer langen Streckenabschnitte bei Neuruppin (Bauabschnitt 1), bei Fehrbellin (Bauabschnitt 3) und bei Kremmen (Bauabschnitt 5). Hier rollt der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen bereits über die modernisierte Trasse. Aktuell wird im Bauabschnitt 2 die neue Anschlussstelle Neuruppin-Süd auf der Richtungsfahrbahn Berlin an das Straßennetz angebunden und im Bauabschnitt 4 sind die Arbeiten zur Erweiterung der Tank- & Rastanlage Linumer Bruch Süd im vollen Gange. In beiden Abschnitten soll darüber hinaus der Verkehr bis zum Jahresende teils schon über den neu hergestellten Fahrbahnquerschnitt rollen.

Auch auf der A10 bereits viele Abschnitte fertig

Ebenfalls größtenteils fertiggestellt wurden zwei der vier Streckenabschnitte auf der A10 zwischen dem Dreieck Havelland und dem Dreieck Pankow. Auch hier rollt der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen bereits über die sechs statt wie früher über die vier Fahrspuren. Am Dreieck Pankow, dessen Überführungen von der A 114 in diesem Jahr ebenfalls Ausbauschwerpunkt war, fließt der Verkehr in beiden Richtungen über eine nagelneue Trasse.

Birkenwerder auch 2022 Schwerpunkt beim Ausbau der A10

„Aktuell liegt der Schwerpunkt der Baumaßnahmen noch im Bauabschnitt 7 bei Birkenwerder“, informierte Schütz. Hier stehe die neue Überführung der B 96 vor der Vollendung, der Rückbau des Behelfsbauwerkes hat am vergangenen Wochenende (2. Advent) mit dem Ausheben der Brückenkonstruktion begonnen. Darüber hinaus werde der komplette Verkehr der A10 auf die neue Richtungsfahrbahn Hamburg umgelegt, damit im kommenden Jahr die Richtungsfahrbahn Frankfurt/Oder ausgebaut werden kann.

Die Behelfsbrücke an der Fichteallee in Birkenwerder wird entfernt. Quelle: Robert Roeske

„Zuvor können sich die Bürgerinnen und Bürger jedoch noch über die Verkehrsfreigabe der Überführung der Fichteallee sowie kurz vor Weihnachten über die Freigabe der neuen Brücke am Stolper Weg freuen“, so der Pressesprecher. Ende Januar 2022 müsse die „Berliner Seite“ der Anschlussstelle Birkenwerder gesperrt werden, um den vorübergehenden Anschluss zum Autobahnverkehr herstellen zu können. „Der finale Umbau erfolgt dann im Sommer 2022 unter einer circa sechswöchigen Vollsperrung“, kündigte Steffen Streu an. Die neue Überführung der Fichteallee müsse zudem noch einmal für die Anschlussarbeiten an den Bestand im südlichen Bereich für rund vier Wochen gesperrt werden. „Die Arbeiten sind für März beziehungsweise April 2022 geplant“, so Streu. Mit der im Laufe des ersten Quartals vorgesehenen Inbetriebnahme des Überführungsbauwerks Zehnrutenweg bei Mühlenbeck erreiche dann auch der Ausbau im Bauabschnitt 8 das Finale.

Im Sommer mehrere Vollsperrungen der A10 zwischen Birkenwerder und Kreuz Oranienburg

Zu einer Vollsperrung werde es voraussichtlich im Juni 2022 im zwischen der Anschlussstelle Birkenwerder und dem Autobahndreieck Kreuz Oranienburg kommen, da der Einhub der Brückenträger für die Oder-Havel-Kanal-Brücke aus Sicherheitsgründen nur unter Vollsperrung der Autobahn möglich sei. Bis Ende Juli soll auch der vollständige Lärmschutz im Bereich der Gemeinde Birkenwerder hergestellt sein.

Die Behelfsbrücke an der Anschlussstelle Birkenwerder wird aus den provisorischen Widerlagern gehoben (4. Dezember 2021). Quelle: Robert Roeske

Die letzten beiden noch im Bau befindlichen Überführungen im Bereich Birkenwerder, die Überführung am Wensickendorfer Weg und sowie der Wirtschaftsweg Heideplan, sollen nach den Worten des Sprechers im dritten Quartal ans Netz gehen. Die Brücke über den Oder-Havel-Kanal sowie die Brücke über die Briese würden dann im vierten Quartal den Abschluss der Arbeiten an den Ingenieurbauwerken bilden. Dann sollen auch der Neubau der Ab- und Zufahrtsrampen und des Lärmschutzes an der Richtungsfahrbahn Frankfurt/O. im Bereich der (südlichen) Anschlussstelle Birkenwerder Geschichte sein.

Brandenburgs größtes Infrastrukturprojekt bis Ende 2022 fertig

Auch während der für Straßenbauprojekte schwierigsten Jahreszeit gebe es keine Unterbrechungen, sicherte Steffen Schütz zu. So solle bis Ende dieses Jahres im Bauabschnitt 4 zwischen Fehrbellin und Kremmen und bis Ende Januar 2022 im Bauabschnitt 2 zwischen Neuruppin und Fehrbellin der komplette Verkehr in beiden Fahrtrichtungen auf die dann fertiggestellte Richtungsfahrbahn Berlin umgelegt werden. Unmittelbar danach beginne die Modernisierung der Richtungsfahrbahn Hamburg, die bis Ende September 2022 im Bauabschnitt 4 und Ende Dezember im Bauabschnitt 2 fertiggestellt werden soll. „Hier wird es im Zuge erforderlicher Brückenbauarbeiten auch im kommenden Jahr zu einer Vollsperrung kommen“, kündigte Schütz an, „dies jedoch erst ab dem zweiten Quartal“.

Autos und Lkw fahren Ende Mai dieses Jahres auf der verengten vierspurigen Fahrbahn der Autobahn A 10 (Berliner Ring) kurz vor dem Kreuz Oranienburg neben der im Bau befindlichen Fahrbahn. Die A10 sowie die A24 zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin gehören zu den meistbefahrenen Strecken der Hauptstadtregion. Sie werden bis 2022 unter laufendem Verkehr ausgebaut und erneuert. Quelle: Soeren Stache

Aufgrund der finalen Bauarbeiten in den Bauabschnitten rund um das Autobahndreieck Pankow würden insbesondere im zweiten Halbjahr nochmals unvermeidbare Belastungen auf die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zukommen. „Aber auch hier ist Land in Sicht“, so Thomas Stütze, Geschäftsführer der Havellandautobahn GmbH & Co. KG. Bis zum Ende des dritten Quartals 2022 solle dieser Abschnitt vollständig unter Verkehr genommen werden und damit auch die Verbindungsrampen zwischen der A 10 und der A 114 im Autobahndreieck Pankow. Stütze: „Damit wird – abgesehen von den bis Dezember 2022 noch geplanten Restarbeiten – Brandenburgs größtes, in öffentlich-privater-Partnerschaft durchgeführtes Fernstraßenbauprojekt frist- und qualitätsgerecht abgeschlossen.“

Thomas Stütze, Geschäftsführer der Havellandautobahn GmbH & Co. KG (r.) und Andreas Jancar, Technischer Projektleiter der Arge A10/A24, an der Brücke Wensickendorfer Weg. Quelle: Helge Treichel

Die genannten Termine könnten sich witterungsbedingt noch ändern, räumt der Geschäftsführer ein. Alle Maßnahmen würden rechtzeitig vor Beginn mit separaten Pressemitteilungen angekündigt. Weitere Maßnahmen zur Information der Öffentlichkeit seien bereits in Vorbereitung.

Ausbau der Havellandautobahn beispielhaft für andere Großprojekte

Natürlich wolle man den Tag nicht vor dem Abend loben – auch nicht sich selbst, sagte Havellandautobahn-Chef Thomas Stütze. Aber es erfülle ihn mit Stolz, dass insbesondere die Anliegergemeinden, aber auch das Presseecho die A10/A24 als ein Infrastrukturprojekt wahrnähmen, das von einer hohen Akzeptanz und dem konstruktivem Umgang aller Beteiligten geprägt sei. So habe man die Betroffenen seit 2018 mit mehr als 500 Pressemitteilungen informiert, Bürgerveranstaltungen organisiert und sich gemeinsam mit allen am Baugeschehen Beteiligten „beharrlich darum bemüht“, die zweifelsfrei erheblichen Belastungen der Betroffenen, wo immer dies möglich war, zu begrenzen – insbesondere auch mit laut Stütze „wirklich immer gesprächs- und lösungsorientierten Verwaltungen in Kreisen, Städten und Gemeinden“. Deshalb werde man alles tun, um auch bis zum Projektende zu zeigen, dass Groß- und Infrastrukturprojekte in öffentlich-privater-Partnerschaft „beispielhaft“ sein können.

Von Helge Treichel