Oranienburg

Sie sind Herren des Praktischen. So leitete Dezernent Matthias Rink die feierliche Übergabe der Bestellungsurkunden für die zwölf Bezirksschornsteinfeger ein. Zum Ende des Jahres endet die auf sieben Jahre befristete Bestellung der zwölf Kehrbezirksinhabern im Landkreis Oberhavel. Die frei werdenden Bezirke waren öffentlich ausgeschrieben.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insgesamt gab es 17 Interessenten für die zwölf Stellen. Und es stimmt: Die ernannten Bezirksschornsteinfeger lieben ihre Praxis. Zu ihren Aufgaben zählen mitunter komplizierte Kaminabnahmen und hoheitliche Tätigkeiten, wie etwa die Feuerstättenschau, bei der sämtliche Feuerungsanlagen eines Hauses geprüft werden. 62.000 Gebäude fallen in den Zuständigkeitsbereich der zwölf Bezirksschornsteinfeger. „Wenn da etwas falsch läuft, kann eine Menge passieren“, weiß Rink. „Sie leisten einen wichtigen Beitrag für die Brandsicherheit und damit für die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger des Landkreises“, würdigte er die zwölf Ausgewählten für ihre großartige Leistung und übergab ihnen die Urkunden.

Um Bezirksschornsteinfeger zu werden, sind handwerksrechtliche Voraussetzungen nötig. In der Regel ist das ein Meisterabschluss. Nach den sieben Jahren müssen sie sich erneut auf die Stelle bewerben. Ein Amt wird in der Regel neu besetzt, wenn etwa ein Inhaber in den Ruhestand geht oder aus gesundheitlichen Gründen seine Tätigkeit nicht mehr ausführen kann.

In der Kreisverwaltung Oberhavel übergab Matthias Rink den zwölf Schornsteinfeger feierlich ihre Bestellungsurkunden. Quelle: Robert Roeske

Rémy Baumgart ist einer der Zwölf. „Ich könnte ein ganzes Buch darüber schreiben, was ich an meinem Beruf liebe“, sagt er stolz. Wenn er eine Sache nennen müsste, dann ist das – Überraschung – die Sache mit dem Glück. „Wir bringen nun mal wirklich Glück“, sagt er. Die Redensart stammt ursprünglich aus dem Mittelalter. Durch Kehrarbeiten verhindern Schornsteinfeger aber auch heute noch Gebäudebrände. Ein Beruf, der nicht nur Glück bringt, sondern das höchste Ansehen verdient.

Von Franziska von Werder