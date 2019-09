Löwenberg

Für fassungsloses Kopfschütteln hat in der vergangenen Woche eine Meldung der Polizei aus Löwenberg (Oberhavel) gesorgt. Wie es hieß, sei am Montagnachmittag im Ort ein Junge entdeckt worden, der sich aufgrund von Alkoholgenuss in einer hilflosen Lage befand. Bei dem Zwölfjährigen seien 2,49 Promille Alkohol in der Atemluft gemessen worden.

Der Junge, der ins Krankenhaus gebracht werden musste, habe zu Protokoll gegeben, dass ihn mehrere andere Kinder zum Trinken aufgefordert hätten. Wie später bekannt wurde, soll es sich bei den Kindern um Schüler einer siebten Klasse der Löwenberger Libertasschule gehandelt haben.

Trinkgelage soll bereits im Unterricht begonnen haben

Am Dienstag hat sich eine besorgte Mutter bei der MAZ gemeldet. Anlass für ihre Wortmeldung, so die Frau, sind Informationen zu dem genannten Vorfall, die im Rahmen des jüngsten Elternabends bekannt geworden seien. Danach habe der Alkoholkonsum der Kinder offenbar bereits während des Unterrichts begonnen.

Den Schülern soll es angeblich trotz der Anwesenheit eines Fachlehrers gelungen sein, unbemerkt Wodka zu trinken. Weil an diesem Tag hitzefrei gegeben wurde, seien nach Unterrichtsschluss etliche Schüler ins Dorf gegangen, um dort die Trinkerei fortzusetzen.

Schule spricht mit Polizei und Ordnungsamt zusätzliche Kontrollen ab

„Ich bin natürlich schockiert über diesen Vorfall“, sagte Schulleiter Axel Klicks am Dienstag auf Nachfrage. Er sei allerdings nicht bereit, den Vorfall über die Medien zu dramatisieren, zu bewerten beziehungsweise zu kommentieren. Als Schulleiter müsse er sich schützend sowohl vor Opfer als auch Täter stellen. Intern sei der Vorgang, bei dem es sich definitiv um einen Einzelfall handele, mit aller gebotenen Gründlichkeit ausgewertet worden.

Inwieweit von den Beteiligten die Wahrheit gesagt wurde, könne er natürlich nicht sagen. Nach seinen Erkenntnissen, so Axel Klicks, habe sich der Alkoholkonsum auf schulischem Gelände während der Hofpause abgespielt. Auch das sei selbstverständlich völlig unakzeptabel, aber man habe schnell Maßnahmen ergriffen, dass sich ein derartiger Vorfall hoffentlich nicht wieder ereignet und Nachahmer findet. So sei die Schule unverzüglich in Konsultationen mit der Polizei und dem Ordnungsamt getreten, um mögliche Treffpunkte und Rückzugsorte der Schüler in Löwenberg häufiger kontrollieren zu können.

In der Schule, so unterstrich Axel Klicks, würden seit Jahren regelmäßig Präventionsverstaltungen stattfinden, bei denen vor dem Missbrauch von Nikotin, Alkohol und Drogen eindringlich gewarnt wird. Ein Hauptaugenmerk gelte dabei den Klassen, die unmittelbar vor der Jugendweihe stehen.

Schule jederzeit bereit für Gespräche mit besorgten Eltern

Sichtlich enttäuscht ist der Schulleiter über die Kommunikationswege, die offensichtlich von einigen Eltern gewählt werden. Er, so Axel Klicks, hätte es besser gefunden, wenn sich besorgte Mütter oder Väter zunächst mal an die Schulleitung gewandt hätten, statt den Weg über die Presse zu wählen. „Bei mir“, so sagte der Schulleiter gestern, „ist bis jetzt niemand gewesen.“

Auch der Gang zu Mandy Böckenhauer wäre nach Ansicht des Schulleiters besser gewesen. Sie sei jetzt mehr als zehn Jahre Schulsozialarbeiterin und habe immer offene Ohren für die Sorgen von Schülern und auch Eltern. Er wünsche sich zwischen Schulleitung, Lehrerschaft und Eltern ein auf Ehrlichkeit und Offenheit basierendes Vertrauensverhältnis, sagte Klicks. Ganz gleich, ob es schöne oder weniger schöne Themen zu besprechen gibt.

Von Bert Wittke