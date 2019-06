Oranienburg

Die CDU-Fraktion im Kreistag Oberhavel hat sich am Donnerstagabend konstituiert. Die Oranienburgerin Nicole Walter-Mundt wurde zur neuen Fraktionschefin gewählt. Sie übernimmt damit den Vorsitz von Frank Bommert, der nun als Fraktionsvize fungiert, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU. Der Wechsel an der Spitze habe sich in den vergangenen Tagen immer wieder angedeutet, nachdem Nicole Walter-Mundt mit einem persönlichen „Traumergebnis“ von 5820 Stimmen aus den Kreistagswahlen am 26. Mai 2019 hervorgegangen ist.

Inhaltliche Arbeit kann beginnen

Nicole Walter-Mundt sagt: „Ich möchte mich zunächst bei meinen Fraktionskolleginnen und -kollegen für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Die CDU ist im Kreistag gut und breit aufgestellt. Jetzt beginnt die inhaltliche Arbeit. Wir haben zahlreiche Projekte, die wir für Oberhavel voranbringen möchten. ÖPNV, Bildung, Sicherheit – hier werden wir ansetzen und dabei natürlich auch über den Tellerrand schauen. Für die Arbeit in den Ausschüssen und im Kreistag wünsche ich mir aber vor allem ein kollegiales und respektvolles Miteinander.“

Erstmals eine Frau an der CDU-Kreistagsfraktion

Mit 18,9 Prozent und elf Sitzen ist die CDU als stärkste Kraft bei der Kreistagswahl in Oberhavel hervorgegangen. Mit Nicole Walter-Mundt steht nun das erste Mal eine Frau an der Spitze der CDU-Kreistagsfraktion.

Von MAZonline