„Wenn’s drauf ankommt, kann man sich auf die Truppe 100-prozentig verlassen“, sagt Andreas Manzel. Der 45-jährige Oberbrandmeister muss es wissen. Schließlich ist er der Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Bredereiche. Und – der Diplom-Agrar-Ingenieur mit eigenem Betreib verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz. Im Alter von acht Jahren trat Andreas Manzel in die Feuerwehr ein und ist Gründungsmitglied der örtlichen Jugendwehr, die damals noch Arbeitsgemeinschaft Brandschutz hieß. Seither ist er Feuer und Flamme für diesen Job. Auch wenn ihm das sicher nicht immer ganz leicht fällt. Schließlich ist er nicht nur Feuerwehr- und Firmenchef, sondern auch noch dreifacher Familienvater von drei Jungen. Die Zwillinge Tammo und Taavi erblickten erst vor zwei Monaten das Licht der Welt, der „Große“ Yanno ist auch erst drei Jahre jung.

Die Truppe um Ortswehrführer Andreas Manzel konnte bislang zu jedem Einsatz ausrücken. Quelle: Uwe Halling

Die Einsatzbereiche, so der Feuerwehrchef, seien zwar wie andernorts auch, am Tage etwas problematisch, bisher hätten die Bredereicher jedoch zu jedem Einsatz ausrücken können. Andreas Manzel führt das auch darauf zurück, dass einige Kameraden im Schichtdienst tätig und damit am Tage vor Ort sind. Zudem sei die Zahl der Einsätze überschaubar. Natürlich könne die Truppe, die derzeit 17 aktive Mitglieder, darunter zwei Frauen, zählt, Verstärkung jederzeit sehr gut gebrauchen. Doch auf spontane Bereitschaftsbekundungen oder Quereinsteiger, die Interesse an einer Mitarbeit bei der freiwilligen Feuerwehr zeigen, könne und wolle man sich nicht verlassen. Dann schon lieber auf den eigenen Nachwuchs. Und der ist in dem rund 600-Seelen-Ort sehr beachtlich. Derzeit beträgt die Mitgliederzahl der Jugendwehr 16.

Die Jugendwehr der Freiwilligen Feuerwehr Bredereiche setzt sich zurzeit aus acht Mädchen und acht Jungen zusammen. Quelle: Uwe Halling

Die Truppe setzt sich ganz paritätisch aus acht Mädchen und acht Jungen zusammen. Damit, so war zu hören, sei die Kapazitätsgrenze so gut wie erreicht, weil im schmucken aber kleinen Gerätehaus, bei dessen Anblick vor allem der alte Schlauchturm auffällt, nicht viel mehr Platz ist. So gibt es dort beispielsweise keinen Schulungsraum, so dass die Kameradinnen und Kameraden für die theoretische Ausbildung sowie für Dienstversammlungen in den Hort der benachbarten Grundschule „An der Mühle“ ausweichen müssen. Da seien infolge der Doppelnutzung Probleme gewissermaßen vorprogrammiert.

Traum von einem eigenem Schulungsraum

Die Feuerwehrleute gäben viel für eigene Räumlichkeiten, aber in dem Feuerwehrgebäude, bei dessen kompletten Umbau 2006 die Kameraden sehr viele Eigenleistungen erbracht haben (Abriss, Ausbau, Putzarbeiten etc.) gibt es keinerlei Platzkapazitäten mehr. Und eine Erweiterung am jetzigen Standort sei leider nicht möglich. „Wir sind die einzige Feuerwehr im Landkreis Oberhavel ohne eigenen Schulungsraum“, sagt Jugendwehrführer Sven Schwartzkopff. „Einen solchen mal zu haben, wäre schon ein Traum.“

Zur Ausbildung dazu gehört auch der Umgang mit dem Rettungsboot, denn Bredereiche liegt in einer wasserreichen Gegend.. Quelle: Uwe Halling

Dennoch wird auf eine regelmäßige theoretische und auch praktische Ausbildung selbstverständlich nicht verzichtet. Und die ist im Nachwuchsbereich so gut, dass die Jugendwehr aus Bredereiche beim Wettstreit im vergangenen Jahr in Wesendorf Kreismeister geworden ist. Corona bedingt musste die angestrebte Titelverteidigung dieses Jahr in Altlüdersdorf leider ausfallen. „Es macht großen Spaß, mit den Jugendlichen zu arbeiten, sagt Jugendwehrführer Sven Schwartzkopff. Eine Tatsache, die seine Stellvertreter Max Gerstendörfer und Philipp Pohl nur bestätigen können. Die Mädchen und Jungen seien sehr wissbegierig und mit ganz viel Feuereifer bei der Sache. Es sei auch toll, dass so viele Kameraden die Arbeit der Jugendwehr unterstützen, hebt Oberlöschmeister Sven Schwartzkopff hervor und möchte sich auf diesem Wege ganz herzlich dafür bedanken.

Feuerwehrverein unterstützt die Kameraden nach Kräften

Im kommenden Jahr rechnen die Feuerwehrleute damit, dass wieder drei oder vier Jugendliche hinüber in den Erwachsenenbereich wechseln. Eine sehr gute Quote! Der örtliche Feuerwehrverein unterstützt die Arbeit der freiwilligen Feuerwehr und ihrer Jugend so gut es geht. Ein Beispiel dafür sei die Anschaffung von Wettkampfschläuchen, um zum Beispiel für Wettkämpfe ordentlich trainieren zu können. Was die Ausrüstung und Bekleidung betrifft, so Andreas Manzel, sei die Truppe gut ausgestattet. Aber das Tanklöschfahrzeug sei ordentlich in die Jahre gekommen und habe bereits 26. Geburtstag gefeiert. Aber Besserung sei schon in Sicht. So sei dem Bredereicher Brandschützern für 2022 ein TLF 4000 angekündigt worden.

Die Geschwister Michelle (16 Jahre/l.) und Wenke (15 Jahre) sind seit 2012 bei der Jugendwehr in Bredereiche. Sie haben das feste Ziel, nach der Jugendzeit in den Erwachsenenbereich der Feuerwehr zu wechseln. Quelle: Uwe Halling

Die Arbeit der freiwilligen Feuerwehr werde von den Leuten im Ort anerkannt, sind sich Wehrführer Andreas Manzel und sein Stellvertreter Lutz Kornetzky sicher. Die Feuerwehrleute ihrerseits unterstützen den Ortsbeirat. Zu dessen langjährigem Vorsteher Gregor Klos habe man einen guten Draht. Die Kameradinnen und Kameraden seien immer dabei, wenn Fackelumzuge durchgeführt, der Maibaum oder der Weihnachtsbaum aufgestellt werden. Nicht nur, wenn die Pieper sich melden und die Alarmsirene ertönt, auch wenn es um Hilfe bei der gesellschaftlichen Arbeit im Dorf geht, ist auf die Feuerwehrleute eben immer Verlass. Da hat Wehrführer Andreas Manzel, der sich für die Zukunft wünscht, dass immer alle seine Leute gesund von den Einsätzen heimkehren, wirklich nicht übertrieben.

Von Bert Wittke