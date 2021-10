Oranienburg

Mit einer Ausstellungseröffnung des hessischen Künstlers Ernst Eimer im Regionalmuseum Oberhavel (ReMO) und dem Einheitsbuddeln am Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum Hennigsdorf feiert Oberhavel am Einheitswochenende die 30-jährige freundschaftliche Partnerschaft zum Vogelsbergkreis. Für die Feierlichkeiten ist eigens eine Delegation der Landkreisverwaltung aus Hessen nach Oberhavel gereist.

Vertreter beider Landkreis stoßen gemeinsam an. Quelle: Robert Roeske

„Erst durch die deutsche Wiedervereinigung kam unsere Partnerschaft zu Stande. Ich freue mich und bin stolz, dass wir diese heute – 30 Jahre später – hier gemeinsam zum Einheitstag feiern können“, sagte Landrat Ludger Weskamp in seiner Begrüßungsrede im ReMO. Am 23. Oktober 1991 hatte – damals noch der Landkreis Oranienburg – den Partnerschaftsvertrag geschlossen, um „in einem lebendigen Austausch von Ansichten den Prozess der Einigung zu fördern und das gesellschaftliche Leben der Einwohner beider Landkreise zu bereichern“. Landrat Ludger Weskamp: „Das, was da ziemlich sperrig auf dem drei Jahrzehnte alten Papier steht, ist uns in der Realität gut gelungen. Unsere Partnerschaft lebt so ziemlich in allen Bereichen, die man sich vorstellen kann. Aus den gegenseitigen Besuchen und gemeinsamen Projekten haben sich mittlerweile viele Freundschaften zwischen Kindern, Jugendlichen, Senioren, Landfrauen, Feuerwehrleuten, Künstlern, Sportlern, Unternehmern und innerhalb des Verwaltungsbetriebes entwickelt.“

Kuratorin Ulrike Rack malte ein Bild für den Partnerlandkreis. Quelle: Robert Roeske

Als Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung überreichte Ludger Weskamp an seinen Landratskollegen Manfred Görig ein von Museumsassistentin Ulrike Rack gezeichnetes 1,80 Meter breites Bild mit dem Titel „Verbindungen“, auf dem die Sehenswürdigkeiten beider Landkreise verschmelzen. Im Gegenzug schenkte Manfred Görig dem Landkreis Oberhavel eine moderne Möbelskulptur aus einem alten, traditionellen Vogelsberger Eichefachwerkbalken mit einem eingesetzten Korpus aus Eibenholz, in dem sich ein Schubkästchen versteckt.

Die Kreismusikschule begleitete das Programm musikalisch. Quelle: Robert Roeske

„Unsere Partnerschaft wird gelebt – auf ganz vielen Ebenen, von ganz vielen Menschen und von ganz vielen verschiedenen Gruppen aus beiden Landkreisen“, unterstrich auch der Vogelsberger Landrat Manfred Görig. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums dieser freundschaftlichen Partnerschaft eröffneten beide Landräte im Anschluss an den Festakt gemeinsam die neue Sonderausstellung „Allerlei Märchenhaftes – Besondere Werke des hessischen Künstlers Ernst Eimer“, die bis zum 2. Januar 2022 im ReMO zu sehen ist.

Ruth Neeb. Quelle: Robert Roeske

In enger Zusammenarbeit mit dem Kunst- und Kulturverein Ernst Eimer Freunde e.V., dessen Mitglieder zur Ausstellungseröffnung ebenfalls nach Oberhavel gereist sind, wurden 39 Werke des Künstlers ausgewählt, die im ReMO im Schloss Oranienburg stellvertretend für sein emsiges Schaffen präsentiert werden. Ernst Eimer wurde 1881 geboren und begann seine künstlerische Laufbahn in einer Zeit, als industrialisierte Städte rasch wuchsen. Ihnen wurde das Bild einer naturnahen Lebenswelt entgegengesetzt. Künstler wie Ernst Eimer entdeckten regionale Landschaften und bäuerliche Themen als Bildmotive. Ernst Eimer war ein ausgesprochener Heimatmaler, der seinem Geburtsort und dem ländlichen Milieu thematisch treu blieb. Seine selbst geschaffenen Fantasiewesen bildeten jedoch schon früh in seiner Arbeit einen eigenständigen Bereich, den er um kleine Geschichten inhaltlich erweiterte. Diese Inhalte druckten Verlage in Zeitschriften und Zeitungen ab. Auch ein Märchenbuch „Im wunderschönen Märchenland“ erschien im Jahr 1948.

Sonderausstellung im Regionalmuseum

Seine Bilder wurden schon zu Lebzeiten des Künstlers an vielen Orten Deutschlands ausgestellt. Einzigartig sind seine selbst geschaffenen Märchenbilder, die den Betrachter in eine zauberhafte Fantasiewelt entführen: Gnome und Mischwesen aus Tier und Mensch, die tief in den hessischen Wäldern leben. Die Bilder von Ernst Eimer zeigen uns, wie sie feiern, lieben und lachen. „Diese Ausstellung ist ein Höhepunkt des Partnerschaftsjubiläums zwischen Oberhavel und dem Vogelsbergkreis. Die Schau ist ein Beitrag, das Andenken an Ernst Eimer für die Öffentlichkeit zu bewahren“, so Ludger Weskamp.

Von MAZonline