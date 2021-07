Ein spannendes Rennen bei Temperaturen an die 30 Grad. Überraschend gewinnt der Neulings Philip Ellis. In seinem Mercedes-AMG fährt er von Startnummer Neun zum Sieg. „Ich finde keine Worte. Das ist einfach unglaublich und mein bester Tag in meiner Rennkarriere“, sagte Ellis am Samstag: „Damit habe ich niemals gerechnet - schon gar nicht mit diesem Startplatz.“ Auch dabei ist Rennfahrerin Sophia Flörsch, die nach einem Fahrfehler vorzeitig ausscheidet. Das sind die besten Bilder vom Rennen am Lausitzring.