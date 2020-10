Bad Saarow/Potsdam

Wegen einer Häufung von Corona-Infizierten am Helios-Klinikum in Bad Saarow ( Landkreis Oder-Spree) nimmt das Krankenhaus nach Angaben des Brandenburger Gesundheitsministeriums keine neuen Patienten mehr auf. Für die Einrichtung wurde ein Aufnahmestopp erteilt, Patienten dürfen auch nicht in andere Kliniken verlegt werden, wie Sprecher Gabriel Hesse am Samstag der Deutschen-Presseagentur sagte. Seinen Angaben zufolge sind bislang 20 positive Fälle bekannt, betroffen sind elf Mitarbeiter und neun Patienten. Die Kontaktnachverfolgungen und Untersuchungen zum Ausbruchsgeschehen vor Ort liefen.

Für das Klinikum gelte ein Besuchsverbot, wie Hesse weiter mitteilte. Rettungswagen würden das Klinikum nicht mehr anfahren und auf andere Krankenhäuser ausweichen. „Wir haben ein gutes Netz regionaler Krankenhäuser, und die Rettungswagen wissen, welche Einrichtungen sie ansteuern können“, so der Ministeriumssprecher. Die Krankenhäuser der Region seien auf die Aufnahme zusätzlicher Patienten vorbereitet.

Die ersten Coronavirus-Fälle hatte das Krankenhaus dem Gesundheitsamt laut Ministerium bereits am vergangenen Dienstag gemeldet. Seitdem stünde die Behörde im engen Kontakt mit den Klinik-Verantwortlichen.

