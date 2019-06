Wiesenau

Der Großbrand zwischen Wiesenau und Ziltendorf ist nach Angaben des Landkreises Oder-Spree weitestgehend gelöscht. „Gegen 5 Uhr morgens meldete der zuständige Einsatzleiter vor Ort „Feuer aus“, heißt es in einer Mitteilung der Behörde vom Freitag.

Demnach gebe es lediglich noch vereinzelte Glutnester auf einer Fläche von etwa zwei Hektar. Zuvor hatten es auf rund 120 Hektar Brände gegeben.

Brand in der Lieberoser Heide

Bei einem weiteren Großbrand in der Lieberoser Heide war die Lage am Freitagmorgen stabil. „Das Feuer hat sich nicht weiter ausgebreitet“, sagte ein Polizeisprecher. Die Flächen sind in beiden Fällen mit Munition belastet, was die Löschung erschwert.

Waldbrandgefahr schwankt

Die Waldbrandgefahr für Brandenburg soll nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag etwas abnehmen und nicht mehr die Höchststufe erreichen. Für Samstag steigt sie allerdings wieder an.

Von RND/dpa/lin