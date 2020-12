13.11.2019, Brandenburg, Grünheide: Ein Schild mit der Aufschrift "Grünheide (Mark) Landkreis Oder-Spree" steht am Straßenrand am Ortseingang. Am Montag wird in Oder-Spree wegen der hohen Corona-Infektionszahlen ein Großschadensereignis ausgerufen. Quelle: Monika Skolimowska/dpa