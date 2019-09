Keine Hinweise auf Straftat: Leichen in Biegen in Werkstatt gelagert

Oder-Spree Ordnungswidrigkeit - Keine Hinweise auf Straftat: Leichen in Biegen in Werkstatt gelagert Acht Leichen wurden in einer alten Kfz-Werkstatt in Biegen gefunden. Ein Bestatter hatte sie dort gelagert. Eine Straftat liegt aber nicht vor.

In dieser alten Halle einer Kfz-Werkstatt hatte ein Bestatter Leichen zwischengelagert. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp