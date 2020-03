Krankheiten im Auge erkennen

Schöneiche

„Die Augen lachen gar nicht mit!“ Kein ungewöhnlicher Satz, lassen sich Emotionen besonders gut von den Augen ablesen. Doch nicht nur Gefühle sind zu erkennen, sondern ein Facharzt kann den Augen auch Hinweise auf Krankheiten entnehmen. Das bestätigt Thomas Maruniak, brandenburgischer Landesvorsitzender des Berufsverbands der Augenärzte Deutschlands ( BVA) und Augenarzt in Schöneiche ( Oder-Spree).

Eine geplatztes Gefäß sieht nur dramatisch aus

Jedoch sind nicht alle Auffälligkeiten Grund zur Sorge, so Maruniak: „Wenn ein Gefäß im Auge platzt, sieht das zwar dramatisch aus, ist aber völlig harmlos. Vergleichbar mit einem blauen Fleck.“ Sind jedoch Arterien geschlängelt oder kleine Einblutungen an der Netzhaut festzustellen, dann sollte der Blutdruck kontrolliert werden – unter Umständen sind das Hinweise auf erhöhte Werte. Immer alarmiert sollte man sein, wenn man plötzlich Doppelbilder sieht oder ein Sehverlust auftritt: „Dann unbedingt sofort zum Augenarzt gehen“, empfiehlt der Landesvorsitzende. Auch wenn sich an den Lidern Hautirritationen zeigen, darf das nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Es kann Herpes dahinter stecken oder Rosacea, eine chronische Entzündung der Haut, die ebenfalls Irritationen hervorruft.

Augen gelten nicht nur als Spiegel der Seele, sondern an ihnen lassen sich auch Krankheiten ablesen. Quelle: Hans Wiedl/dpa

Oftmals sind es Augenärzte, die als erste den Verdacht auf Multiple Sklerose (MS), der chronisch-entzündlichen Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems, Diabetes und Rheuma äußern, weil Beschwerden bei diesen drei Erkrankungen häufig zuerst die Augen betreffen. So kommt es bei MS zu Sehstörungen – vom unscharfen Sehen über gestörtes Farbenerkennen bis hin zur zeitweisen Blindheit reicht die Bandbreite. Wer unter Diabetes, auch Zuckerkrankheit genannt, leidet, kann ebenfalls Sehstörungen entwickeln. Meist klingen diese durch das Einstellen des Blutzuckerspiegels wieder ab. „Wer Diabetes hat, sollte sich alle ein bis zwei Jahre beim Augenarzt vorstellen und durchchecken lassen. Denn die Erkrankung löst auch Schädigungen an der Netzhaut aus“, erklärt Thomas Maruniak. Entzündungen im Auge, etwa an der Regenbogen- oder Aderhaut, können Indizien für Rheuma sein. Die Patienten klagen oft über rote, tränende Augen, schlechtes Sehen und haben bei einer Regenbogenhautentzündung Schmerzen.

Gewebeschäden durch Morbus Basedow

Weitere Erkrankungen, die sich auch in den Augen zeigen, sind Schilddrüsenerkrankungen wie Morbus Basedow. Bei der Schilddrüsenüberfunktion besteht die Gefahr von Entzündungen im Augengewebe, die zu Gewebeschäden führen. Die Folge können stark hervortretende Augen sein. Thomas Maruniak nennt noch eine weitere, in den Augen sichtbare Erkrankungen: „Eine Begleiterscheinung von Leber- und Gallenerkrankungen ist die sogenannte Gelbsucht, die die Lederhaut gelb färbt. Auch Neugeborene bekommen sie, wenn sich die Leber in den ersten Tagen anpasst.“

Vorsorgeuntersuchungen beim Augenarzt sind von den meisten Krankenkassen nicht vorgesehen und gelten daher als sogenannte individuelle Gesundheitsleistungen (iGEl), die selbst bezahlt werden müssen.

Der BVA empfiehlt, ab dem 40. Lebensjahr alle zwei Jahre eine Glaukom-Früherkennung zu machen.

Spätestens ab dem 60. Lebensjahr sollte jährlich die Früherkennung der altersbedingten Makuladegeneration erfolgen, die genau wie der Grüne Star die häufigste Ursache für eine Erblindung ist.

