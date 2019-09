Biegen

In einer alten Kfz-Werkstatt in Biegen hat man mehrere Leichen gefunden. Das berichtet die Märkische Oderzeitung (MOZ) am Donnerstag und bezieht sich auf die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) sowie auf Amtsdirektorin Marlen Rost.

Demnach wurde das Gebäude von mehreren Bestattungsunternehmen als Lager benutzt. Nach Hinweisen von Anwohnern seien die Behörden eingeschritten und hätten die Leichen abtransportiert. Bei der Lagerung handele es sich nach einer ersten Einschätzung nicht um eine Straftat, so die Staatsanwaltschaft. Es handele sich eher um eine Ordnungswidrigkeit.

