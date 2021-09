11. September 2001: So erinnern sich Menschen aus Prignitz und Ostprignitz-Ruppin

Prignitz/Ruppin

Die Terroranschläge am 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York sind auch 20 Jahre danach unvergessen. Die MAZ blickt mit Menschen aus der Prignitz und Ostprignitz-Ruppin auf den Tag zurück, der die Welt verändert hat.

Ulrike Liedtke, langjährige Direktorin der Bundesmusikakademie Rheinsberg und jetzt Landtagspräsidentin. Quelle: Bernd Gartenschläger

Geschockt und zugleich hellwach

Ulrike Liedtke, langjährige Direktorin der Bundesmusikakademie Rheinsberg und jetzt Landtagspräsidentin:

„Die Nachricht vom Anschlag auf das World Trade Center hörte ich im Autoradio, unterwegs auf der Frankfurter Allee in Berlin. Ich war geschockt und zugleich hellwach. Mir war sofort klar: Dies ist ein einschneidendes Ereignis. Das Leben würde nicht einfach weitergehen wie bisher nach diesem Terrorangriff auf die Stadt, die wie kaum eine andere für Freiheit und kulturelle Vielfalt steht. Auch eine unbestimmte Angst schlich sich in die Gedanken – nicht um mich selbst, meine Angehörigen oder Mitmenschen, eher vor einer Spirale der Gewalt.

Es war mit Vergeltungsmaßnahmen zu rechnen. Rache – aber nach dem Motto „Zahn um Zahn“ – führt in einer modernen, komplexen Welt zu nichts. Vergeltung ist im 21. Jahrhundert keine erfolgversprechende politische Antwort. Wer einen Krieg erlebt hat, auch den Kalten Krieg mitten in Europa, weiß den Frieden zu schätzen. Dieser ist auf Dauer nur zu sichern, wenn die Ursachen für Konflikte und die Motive für Gewalt – auch für Terror – beseitigt werden können, nicht jedoch durch Gegengewalt.“

Donald Bäcker, Meteorologe aus Walsleben und Wettermann des ARD-Morgenmagazins. Quelle: Herby Sachs/WDR

Wetter wurde schnell zur Nebensache

Donald Bäcker, Meteorologe aus Walsleben und Wettermann des ARD-Morgenmagazins:

„Ich war beim Sender Freies Berlin als Meteorologe im Dienst, als mich die Nachricht des Terroranschlags in New York erreichte. In der Redaktion habe ich die Reaktionen von der ersten Minute an mitbekommen. Es kam Stress auf. Keiner wusste, was da überhaupt passiert ist. Es war schwierig, die Lage einzuordnen. Man sah auf den Bildschirmen, wie die Flugzeuge in das World Trade Center reinkrachen. Mehr war zu diesem Zeitpunkt noch unklar.

Ich konnte mich kaum noch auf das Wetter konzentrieren. Sendungen wurden verlängert und vermehrt über die Ereignisse in Amerika informiert. Das war ein spannender, zugleich aber auch ein sehr aufwühlender Tag. Noch heute gibt es Situationen, in denen ich darüber nachdenke was passieren würde, wenn dasselbe hier passieren würde.“

Annett Jura, Bürgermeisterin in Perleberg. Quelle: Bernd Atzenroth

Anschläge am Geburtstag

Annett Jura, Bürgermeisterin in Perleberg:

„Der 11. September ist für mich seit 2001 in zweierlei Hinsicht ein besonderes Datum. Es ist mein Geburtstag. Als es vor 20 Jahren zu den Terroranschlägen in New York kam, steckte ich gerade mitten in den Geburtstagsvorbereitungen, als ich einen Anruf von meiner Schwägerin erhielt, die mir zum Geburtstag gratulierte und meinte, dass ich sofort den Fernseher einschalten soll. Dort sah ich, wie das zweite Flugzeug ins World Trade Center flog. Trotz meines Geburtstages ging der Fernseher an diesem Tag nicht mehr aus.

Wir haben alles live mitverfolgt, saßen gebannt und ungläubig vor den Bildern. Es war ein Schock. Noch heute sind die Terroranschläge an meinem Geburtstag oft ein Thema, überschatten aber nicht den Tag. Dennoch gibt es Gespräche im Freundes- und Bekanntenkreis über die Ereignisse. Vor allem aber haben die Anschläge im Nachhinein einem vor Augen geführt, dass der Terror ganz nah ist. Und die Ereignisse in Afghanistan zeigen die Aktualität.“

Nico Ruhle, Bürgermeister in Neuruppin. Quelle: Andreas Vogel

Regen am Abend passte zum Tag

Nico Ruhle, Bürgermeister in Neuruppin:

„Zum Zeitpunkt der Terroranschläge in New York befand ich mich in meiner Studentenwohnung in Berlin und habe die Nachrichten im Fernsehen verfolgt. Nahezu alle Kulturveranstaltungen wurden kurzfristig abgesagt. Für den Abend hatte ich Karten eines Konzerts der Band Radiohead in der Wuhlheide. Das fand wie geplant statt. Die Musikrichtung der Musiker ist sehr einprägsam. Während des Konzerts hat es dann auch noch angefangen zu nieseln. Das hat irgendwie zum Tag gepasst.

Nach den Ereignissen waren die Menschen sehr irritiert und verunsichert. Die USA hat schnell Schuldige ausgemacht und eine Antwort gefunden. Doch die Auswirkungen waren auch im Nachhinein nur schwer abzusehen. Für jeden bedeuten die Anschläge bis heute Einschnitte in persönliche Freiheiten, wie zum Beispiel mit stärkeren Kontrollen an Flughäfen. Auch 20 Jahre nach den Ereignissen ist das Thema mit dem Truppenabzug aus Afghanistan weiter hochaktuell.“

Eva-Maria Menard, Superintendentin im Kirchenkreis Prignitz. Quelle: Jens Wegner

Die Bilder brannten sich ins Hirn, trafen ins Herz

Eva-Maria Menard, Superintendentin im Kirchenkreis Prignitz:

„Als es 2001 zu den Terroranschlägen in New York kam, hatten wir keinen Fernseher. Einer stand jedoch seit Jahren ungenutzt in der Ecke. Unsere große Tochter hatte als erste von den Ereignissen in Amerika gehört. Wir versuchten mit Hilfe eines weißen Antennenkabels, das wir aus dem Fenster legten, das alte Ding in Gang zu bekommen. Irgendwann flimmerten die Bilder, immer wieder die selben Bilder von krachenden Flugzeugen und brennend- einstürzenden Türmen, über den Bildschirm. Sie trafen ins Herz, brannten sich ins Hirn, brachten ein Weltbild zum Einsturz.

Abends saßen wir alle stumm und starr am Tisch. Erst später fanden wir im Gebet Worte der Klage. Ich erinnere mich an eine bleierne Stille, die über Berlin lag, an ängstliche Blicke in der U-Bahn. Der 11. September hat seine Unschuld verloren. Eine Freundin, die an einem 11. September geboren wurde, feiert seitdem einen Tag später ihren Geburtstag. Als 9/11 ging das Datum in die Geschichtsbücher ein und markiert einen Bruch, der bis auf den heutigen Tag zu spüren ist –besonders jetzt, da die Bilder vom Desaster in Afghanistan sich erneut einbrennen.“

Falko Krassowski, Bürgermeister von Meyenburg. Quelle: Bernd Atzenroth

Anschläge haben Geschichte des Jahrtausends verändert

Falko Krassowski, Bürgermeister von Meyenburg: „Ich war auf einer Geburtstagsfeier, als ich in einem Gespräch über die Anschläge in New York erfuhr. Die Geburtstagsgäste haben sich an diesem Abend ausgiebig mit den Ereignissen beschäftigt. Das Thema hat den ganzen restlichen Tag beherrscht. Doch erst im Nachrichten haben wir uns erkundigt und es wurde klar, was wirklich passiert ist. Die Anschläge haben die Geschichte des Jahrtausends verändert und neue Maßstabe gesetzt. Es ist eine ganz schlimme Sache, die dort passiert ist, das wünscht man niemanden.

Ich habe kein Verständnis für Menschen, die sowas tun. Persönlich hat sich für mich durch die Anschläge nichts verändert. Ich habe keine Angst, in ein Flugzeug zu steigen oder auf Großveranstaltungen zu gehen. Das wäre auch genau das, was die Attentäter erreichen wollen. Ganz im Gegenteil: Ich mache genau das trotzdem. Doch die Geschichte hat diesen Tag für immer geprägt. Wir hatten den Geburtstag wie geplant gefeiert, doch es war nicht das tollste Fest. Wir haben am Abend noch lange zusammengesessen und darüber gesprochen. Der 11. September wird aber nie wieder derselbe sein wie zuvor.“

Von Marcus J. Pfeiffer