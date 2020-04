34-Jährige wegen Drogenhandels angeklagt

Neuruppin

Die Polizei durchsuchte am 4. November vergangenen Jahres mehrere Wohnungen in Wittstock. Sie fand unter anderem 500 Gramm Amphetamine, 400 Gramm Marihuana, 85 Gramm Crystal Meth, 50 Gramm Haschisch, 30 Gramm Kokain, 170 Gramm Ecstasy und mehr als 1000 Euro Bargeld.

Drogenfunde in verschiedenen Wohnungen

Die zwei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 24 und 39 Jahren wurden vorläufig festgenommen, darunter war Elisabeth N. Sie sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Seit Mittwoch muss sie sich wegen Drogenhandels vor dem Landgericht Neuruppin verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft der 34-Jährigen aus Wittstock vor, ab Mitte 2015 bis Juli 2018 von einem Neuruppiner Marihuana und Amphetamine erworben und dann gewinnbringend weiterverkauft zu haben Insgesamt soll sie 9000 Euro für zehn Käufe bezahlt haben.

Sie soll pro Gramm Marihuana 6,20 Euro, für das Gramm Amphetamin 2,80 Euro bezahlt haben. Insgesamt 22 Fälle werden der Angeklagten zur Last gelegt. Im Juli 2018 fand eine Wohnungsdurchsuchung und eine Durchsuchung ihres Bungalows statt, bei der Drogen entdeckt wurden.

Angeklagte fühlte sich unter Druck gesetzt

Danach, so die Anklage, erschien ihr das eigene Zuhause nicht mehr sicher. Sie soll dann Drogen in den Wohnungen ehemaliger Abnehmer mit deren Einverständnis deponiert haben – was zur Durchsuchung im November 2019 führte. Da fanden die Polizeibeamten im Gefrierfach Amphetamine, in einer anderen Wohnung Drogen in einem Rucksack.

Ein vom Verteidiger angeregtes Gespräch über eine mögliche Verständigung über eine zu erwartende Strafe endete ohne Ergebnis.

Die Angeklagte, die den Drogenhandel bei der Polizei gestanden hatte, widerrief ihre Aussage vor Gericht. Mit der Begründung: Das Geständnis bei der Polizei sei unter Druck entstanden. Sie gab allerdings zu, die bei der zweiten Durchsuchung entdeckten Drogen in den verschiedenen Wohnungen gelagert zu haben.

Am Montag wird der Prozess mit der Vernehmung von Zeugen fortgesetzt.

Von Dagmar Simons