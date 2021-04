Neuruppin

Einen gefüllten Saal in der Regionalwerkstatt Stechlin in Menz wird es beim 4. Landwirtschaftstag in diesem Jahr nicht geben. Da die Pandemie-bedingten Einschränkungen gegen eine Präsenzveranstaltung sprechen, wird das Treffen am Bildschirm aller Beteiligten stattfinden.

„Ich hoffe, dass wir dennoch so einen großen Zuspruch wie in den vergangenen Jahren bekommen, denn wir konnten viele neue Experten zu verschiedenen Themen gewinnen“, sagt Andreas Bergmann, Vorsitzender des Landschaftspflegeverbands Prignitz-Ruppiner Land.

Einblicke in Berliner Bio-Markt

Neben dem Naturpark Stechlin-Ruppiner Land und der Rheinsberger Preußenquelle gehört der Verband zu den Organisatoren der Veranstaltung, die Produzenten, Verarbeiter und den Handel aus der Region zusammenbringen will.Im Jahr 2017 fand unter dem Motto „Öko! Na klar!“das erste Treffen in Menz statt.

Der Landwirtschaftstag 2021 beginnt am Donnerstag, 22. April, um 10 Uhr mit einer Auftaktrunde, an der alle Referenten teilnehmen. Meinrad Schmitt, Geschäftsführer der Terra-Naturkost-Handels-Gesellschaft, wird einen Einblick in den Berliner Bio-Lebensmittelmarkt geben.

Anschließend starten vier Online-Panels zu den Themen Umstellung auf Ökolandbau, Vertragsnaturschutz, Agrarförderung sowie Naturschutzberatung.

Vertragsnaturschutz und Umstellung auf Ökolandbau

Als Experten des Ökolandbaus kommen unter anderen Delia Micklich vom ökologischen Anbauverband Biopark sowie Michael Wimmer, von der Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau sowie Erhard Hinz, Geschäftsführer der Agrargesellschaft Grieben und verantwortlicher Leiter für den Feldbau im landwirtschaftlichen Unternehmensverbund Großmutz teil.

Erhard Hinz hat vor allem in der praktischen Arbeit viele Erfahrungen gesammelt. Experten zum Thema Vertragsnaturschutz sind Mario Schrumpf und Heiko Strobel vom Naturpark Stechlin-Ruppiner Land, Mungla Schliewenz vom Brandenburger Landesamt für Umwelt sowie Frank Rumpe vom Biohof Kepos.

Die Agrarpolitische Sprecherin Kirsten Tackmann, Irene Kirchner vom Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz sowie Rudolf Vögel sind Ansprechpartner zum Thema Agrarpolitik. Als Fachleute zur Naturschutzberatung nehmen die Biologin Krista Dziewiaty, die Naturschutzberaterin Katharina Possitt und die Landschaftsplanerin Isabell Hiekel teil.

Interessenten können sich am 22. April auf www.landwirtschaftstag.bio einloggen. Informationen erteilt Hilmar Hilger unter der Telefonnummer 0171/7 77 12 70 oder per E-Mail an h.hilger@preussenquelle.de.

Von Cornelia Felsch