Absage oder Alternative: So gehen Neuruppiner Schulen mit dem Abiball um

Das Kleid war gekauft, der DJ bestellt und auch für das Essen war schon gesorgt. Alles sollte perfekt sein am Abend des 20. Juni, wenn die Zwölftklässler des Schinkelgymnasiums ihr bestandenes Abitur mit dem traditionellen Abschlussball feiern wollten. „Von der Fotografin über den DJ bis zur Deko – wir hatten schon alles organisiert“, sagt Fiona Koch.

Die Neuruppiner Schülerin hat gerade ihre Abiturprüfungen hinter sich – und würde sich nun eigentlich in die Vorbereitungen des Abiballs stürzen. Doch wie nun feststeht, wird es in diesem Jahr wegen der Coronagefahr keine solche Veranstaltung geben. „Der Abiball findet nicht statt“, bestätigt auch Maren Buchwald, die Schulsekretärin des Schinkelgymnasiums.

Neuruppiner Schüler sind enttäuscht

Eine herbe Enttäuschung für die Schüler. „Bis zuletzt haben wir gehofft“, sagt Fiona Koch, die selbst im Abiball-Komitee ist. Dass die Zeremonie ausfallen könnte, hatte sie zwar schon vermutet.

Über 60 Schüler plus Verwandte in einem Raum, dazu Tanz und gemeinsames Essen – da lag es nah, dass der Abiball nicht wie gewohnt stattfinden könne. Die endgültige Absage traf die Abiturientin dann dann dennoch.

„Wir waren erst einmal enttäuscht und traurig“, sagt sie. Wir – damit meint sie auch die anderen Zwölftklässler des Gymnasiums, mit denen sie über eine Whatsapp-Gruppe in Kontakt steht. „Wir hatten ja schon keinen richtigen Abschluss“, beschreibt sie die vergangenen Wochen.

Alternative zum Abiball ist geplant

Keine Mottowoche und Abitur unter erschwerten Bedingungen – ein Abiball hätte das ohnehin schon schwierige Schuljahr nun etwas abgerundet. „Wir waren todtraurig“, so Fiona Koch. Dass der Abiball im Herbst oder gar in einem Jahr nachgeholt werden könnte, steht zwar im Raum.

„Aktuell sagen wir aber, wir lassen es ganz“, erklärt sie. „Wir gehen dann sowieso in alle Richtungen. Dass dann noch mal zu organisieren hätte einfach ein ganz anderes Feeling.“ Doch ganz auf einen gemeinsamen Abschluss werden die Abiturienten wohl nicht verzichten müssen. „Wir haben einen Hoffnungsschimmer“, sagt die Schülerin.

Gemeinsames Jahrgangsfoto nicht möglich

„Die Zeugnisausgabe wird wahrscheinlich trotzdem in der Pfarrkirche stattfinden – am Datum des Abiballs.“ Die 63 Schüler können dann auf zwei Gruppen aufgeteilt und die Abstandsregeln somit eingehalten werden.

Gruppenaufnahmen wie dieses Bild werden in diesem Jahr nur mit Abstand möglich sein. Quelle: Henry Mundt

„So können wir trotzdem Bilder bekommen und unsere Kleider tragen“, sagt Fiona Koch. Nur ein gemeinsames Jahrgangsfoto mit allen – „das wird es nicht geben, das würde wegen der Abstände nicht passen“, so die Abiturientin. Vielleicht – so ihre Hoffnung – lockern sich die Bestimmungen bis 20. Juni noch etwas, sodass wenigstens ein Elternteil anwesend sein kann.

Absage auch im Evangelischen Gymnasium

Auch beim Evangelischen Gymnasium steht man vor der Frage, wie der feierliche Abschluss aussehen wird. Auch dort steht fest: „Der Abiball findet definitiv nicht statt“, sagt Alexandra Kollep vom Sekretariat.

Aber: „Der Plan ist, ihn nachzuholen – Datum und Umstände sind allerdings noch unklar“, so die Sekretärin. In den vergangenen Jahren fand der Ball in der Pfarrkirche statt. Ob es in diesem Jahr zu einer offiziellen Zeugnisübergabe – etwa im Freien – kommt, steht im Evangelischen Gymnasium derzeit noch nicht fest.

Im Neuruppiner Oberstufenzentrum konnte man hingegen keine Stellungnahme zum Abschlussball geben.

Von Johanna Apel