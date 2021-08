Neuruppin

Als Angela Merkel (CDU) im November 2005 zur Bundeskanzlerin gewählt wurde, war Kirsten Tackmann live dabei: Die Tierärztin aus Tornow bei Kyritz war gerade für die Linke in den Bundestag gewählt worden.

Gemeinsam mit dem Abschied der Kanzlerin endet nun im Herbst nach 16 Jahren auch die politische Karriere von Tackmann auf Bundesebene – ein Abschied von der politischen Bühne ist es aber nicht. Schließlich ist Tackmann nicht allein Kreistagsabgeordnete in Ostprignitz-Ruppin, sondern seit 2005 auch stellvertretende Landesvorsitzende der Linken in Brandenburg.

„Bei mir ist noch nie Langeweile aufgekommen“, sagt die Mutter zweier erwachsener Kinder – der Sohn arbeitet als Bio-Informatiker in Zürich, die Tochter ist Sozialarbeiterin in Berlin. An ihre erste Begegnung mit der Kanzlerin kann sich Tackmann nicht erinnern. Als Agrarpolitikerin hatte sie sowieso eher mit den jeweiligen Fachministern zu tun, etwa mit Horst Seehofer (CSU).

Ihre erste Rede löste einen Tumult aus

Der jetzige Innenminister war von 2005 bis 2008 für die Bereiche Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zuständig. Damals löste Tackmann, 1960 in Schmalkalden geboren, mit ihrer ersten Bundestagsrede gleich Tumult aus – weil sie ihre Rede mit dem recht provakativen Satz begonnen hatte „Die ländlichen Räume drohen zu verarmen, zu verdummen und zu vergreisen, vor allem in Ostdeutschland.“

Kirsten Tackmann (60) tritt nach 16 Jahren im Bundestag nicht mehr zur Wahl an. Quelle: Alexander Beckmann

Über die heftigen Reaktionen war Tackmann seinerzeit erschrocken. Galt doch eigentlich, dass bei der ersten Rede eines neuen Abgeordneten im Bundestag Ruhe bewahrt wird. Tackmann konnte ihre Rede trotz der Zwischenrufe zu Ende bringen. „Ich hätte vielleicht gleich sagen sollen, dass ich den Satz eines Regionalforschers zitiere“, sagt die 60-Jährige rückblickend mit einem Schmunzeln im Gesicht.

50 Reden allein in der ersten Amtszeit

Inzwischen zählt Tackmann zu den alten Hasen im Politikgeschäft im Bundestag. Allein während ihrer ersten Amtszeit habe sie wohl etwa 50 Reden in Berlin gehalten. Mal ging es um die Vogelgrippe, mal um Gammelfleisch, mal um den Tierschutz.

„Das war eine harte Schule“, so Tackmann, die zuvor im Friedrich-Löffler-Institut in Wusterhausen gearbeitet hat. In dem Institut, das 2014 auf die Ostseeinsel Riems verlagert wurde, wurde auf dem Gebiet der Tierseuchenbekämpfung geforscht.

„Ich wäre gerne erfolgreicher gewesen“, sagt Tackmann mit Blick auf ihre politische Arbeit im Bundestag. Aber immerhin werde jetzt über Nutzhanf, eine Weideprämie für Schafe und Ziegen sowie über die Bodenspekulationen in der Landwirtschaft diskutiert. An den Kosten für den Umbau der Landwirtschaft müssten Konzerne wie Aldi und Lidl ebenso beteiligt werden wie Deutschlands größter Schlachtbetrieb für Schweine, fordert die Linken-Politikerin.

Froh über Erfolg im Kampf um die Heide

Stolz ist Tackmann darauf, dass die Pläne der Bundeswehr und des Verteidigungsministeriums für eine militärische Nutzung der Kyritz-Ruppiner Heide nach jahrelangem Ringen verhindert werden konnten und die Heide nun auf einigen Wegen wieder als Gemeingut zur Verfügung steht. Der Sieg um die Heide ist für Tackmann ein „Höhepunkt der Demokratie“. Allerdings sind große Bereiche des riesigen Areals zwischen Neuruppin, Rheinsberg, Wittstock und Kyritz immer noch mit Munition belastet und müssen erst noch beräumt werden.

Für Tackmann gibt es noch einen weiteren Wermutstropfen für die Heide. Denn seit 2014 dürfen Militärflugzeuge über das Gebiet im Tiefflug fliegen – weil es zu einer Sonderflugzone gehört. Was Tackmann dabei besonders ärgert, ist, dass diese Sonderflugzone ohne Beteiligung der Bürger eingerichtet wurde.

Klar gegen Militäreinsätze

„Wir sind eine touristisch geprägte Region“, so die Politikerin, die generell gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr ist. „Durch Militäreinsätze werden keine Konflikte gelöst“, sagt Tackmann und verweist auf Afghanistan. „Brunnen bauen kann auch das Technische Hilfswerk.“

Die größte Stärke von Merkel sei ihre Uneitelkeit, sagt Tackmann. Selbstdarsteller gebe es viel zu viele in der Politik. „Das spüren die Menschen.“

Tackmann befindet sich gerade auf ihrer Sommertour. Dabei besucht sie unter anderem das Frauenhaus in Neuruppin und die Wohnungsgesellschaft Rewoge in Rheinsberg. „Konflikte muss man früh erkennen, um sie schnell lösen zu können“, sagt sie.

Anstelle von Tackmann kandidiert für die Linken im Bundestagswahlkreis 56, zu dem die Prignitz, Ostprignitz-Ruppin sowie der westliche Teil des Havellandes gehört, Anja Mayer. Die 41-jährige Arzthelferin aus Potsdam begleitet Tackmann bei ihrer vermutlich letzten Sommertour.

