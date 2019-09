Gut 100 Starter beim ersten Temnitzer Heidelauf

Rägelin

Gemeinsam bewegen – das ist das Motto des Temnitzer Heidelaufes, der am Samstag in Rägelin seine Premiere hatte. Fast 100 Läuferinnen und Läufer waren dem Ruf der Veranstalter – der Spielervereinigung Gühlen-Glienicke/ Rägelin, dem Fitness-Treff Natur mit Olaf Wolff und dem Amt Temnitz – gefolgt um auf verschiedenen Distanzen und in unterschiedlichen Altersklassen um die besten Zeiten und Platzierungen zu wetteifern.

Für jeden war etwas dabei, und so konnten selbst die Kleinsten über 400 und 800 Meter zeigen, was in ihnen steckt. Für die etwas Größeren gab es die Möglichkeit, sich einer 2,3-Kilometer-Strecke zu versuchen oder in einer der drei Kategorien über 10,5 Kilometer anzutreten. Hierbei standen Lauf, Walking und Nordic Walking zur Auswahl.

Fontane und die Frauen. Quelle: Peter Lenz

Der Jüngste von allen Teilnehmern war Albert Rieck, der in wenigen Tagen seinen zweiten Geburtstag feiert und einen stolzen achten Platz über 400 Meter belegte. Ältester Starter war Joachim Schirmer aus Oranienburg, der auf 10,5 Kilometern Nordic Walking mit einer Zeit von 1:21:23,4 Sieger bei den Männern war.

Als Läufer am Start waren der Temnitzer Amtsdirektor Thomas Kresse und der der Kreistagsabgeordnete Hans Georg Rieger. Beide gingen auf die 10, 5-Kilometer-Strecke. Sieger über diese Distanz wurde bei den Läufern Marc Marquard vom Laufpark Stechlin mit einer Zeit von gerade einmal 00:38:45,5 und bei den Frauen Kathrin Koczessa von der Laufgemeinschaft Oberhavel mit 00:47:49,6 Minuten.

Sieger würdigt „hervorragende Bedingungen“

Marc Marquard würdigte nach dem Lauf die hervorragenden Bedingungen und das sehr anspruchsvolle Gelände. Er versprach zugleich, im nächsten Jahr wieder mit dabei zu sein.

Auch Raimund Kupka aus Legebruch war begeistert. Er war mit seinen Enkeln Ramon und Raja zum Heidelauf gekommen. Ramon wurde in seiner Altersklasse Sieger auf der 800-Meter-Strecke.

Für Olaf Wolff vom Fitness-Treff Natur nahm beim ersten Heidelauf eine Vision Gestalt an: das Amt Temnitz immer weiter sport- und kulturtouristisch zu erschließen und dabei auch die Kyritz-Ruppiner Heide mit einzubinden.

Sieger über 10,5 Kilometer: Marc Marquardt (l.) mit Moderator Alexander von Uleniecki. Quelle: Peter Lenz

Gerade jetzt habe es mit der Premiere des Heidelaufes einfach gepasst – zehn Jahre nach dem Verzicht der Bundeswehr auf militärische Übungen in der Heide sowie mit Blick auf den kürzlich eröffneten Aussichtsturm auf dem Sielmannhügel, auf die Landesgartenschau in Wittstock und das Fontanejahr in Neuruppin.

Konzept überzeugte auch die Geldgeber

Besser unprofessionell angefangen als professionell gewartet – das sei der Leitspruch des Organisationsteams mit Olaf Wolff und Bernd und Olaf Müller an der Spitze gewesen. Sie erarbeiteten ein Konzept und reichten es bei der Industrie- und Handelskammer ein. Am Ende gab es von dort auch gleich noch einen Preis aus dem Wettbewerb Region Zukunft in Höhe von 2500 Euro. Wolff und seine Mitstreiter dankten am Samstag vor allem auch den Sponsoren, die den ersten Heidelauf möglich gemacht hatten.

Stefan Zick mit Heidi (6) und Janys (7) aus Wittstock. Quelle: Peter Lenz

Natürlich durfte auch Theodor Fontane alias Wolfgang Trenkler nicht fehlen. Als eine Art Schirmherr begrüßte er nicht nur die Teilnehmer, sondern gab auch das Startzeichen für die einzelnen Läufe. Neben dem Laufwettbewerb lieferten sich am Platz die Mannschaften „Strandläufer„ aus Neuruppin, das „ Dream Team „ aus Walsleben, „Die Verlierer“ aus Neuruppin und „6 aus 49“ von der Spielervereinigung ein packendes Volleyballtunier.

Von Peter Lenz