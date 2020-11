Wildberg

Gänzlich ohne Zuschauer fand am Samstag die 57. Vereinsschau des Wildberger Kleintierzüchtervereins statt. Wie Vereinsmitglied Ulrich Krebs berichtete, hatte man sich in letzter Minute entschlossen, die alljährliche Tierschau aufgrund des momentanen Infektionsgeschehens ohne Publikum durchzuführen und sich stattdessen auf die Bewertung der Tiere durch die sechs Preisrichter zu konzentrieren.

Einer von ihnen, Fredi Rosenthal aus Meyenburg, ist bereits seit 1981 als Preisrichter unterwegs und konnte in dieser Zeit hunderte Tiere begutachten und bewerten. Dabei erstreckte sich seine Expertise nicht alleine auf die Region, sondern vielmehr auch auf nationaler und internationaler Ebene.

Wie er sagte, benötigt man für diese Tätigkeit nicht nur ein großes Interesse, sondern vielmehr auch eine dreijährige Ausbildung. Bei seinem Spezialgebiet, den Tauben, sei eine jahrelange Erfahrung notwendig, um am Ende in allen acht Kategorien Tiere bewerten zu dürfen.

Hat jahrelange Erfahrung: der Preisrichter Fredi Rosenthal aus Meyenburg. Quelle: Peter Lenz

Insgesamt wurden bei dieser Wildberger Vereinsschau 292 Enten, Kaninchen, Hühner und natürlich auch Tauben von 28 Züchtern den strengen Blicken der Preisrichter vorgestellt. Am Ende wurden viele von ihnen auch prämiert. Ein Höhepunkt bei den Pokalen und Auszeichnungen ist auch immer der Große Schirmherrenpreis des Temnitzer Amtsdirektors Thomas Kresse.

In diesem Jahr durften diesen Preis die Züchter Ulrich Krebs (Kategorie Kaninchen), Gunnar Schmidt (Hühner) und Patrick Rogge (Tauben) entgegennehmen. Als weitere Preise wurden unter anderem noch die Landes- und Kreisverbandsehrenpreise sowie der Stiftungsehrenpreis vergeben.

Knapp 300 Tiere wurden am Wochenende in der Wildberger Halle gezeigt und bewertet. Quelle: Peter Lenz

Wie der Vereinsvorsitzende Joachim Krebs betonte, konnte man mit dem Ergebnis in diesem Zuchtjahr durchaus zufrieden sein – auch wenn die großen Kreis- und Landesverbandsschauen in diesem Jahr ausfallen mussten.

Zufrieden ist Joachim Krebs auch mit den Mitgliederzahlen. So konnten die wenigen Abgänge des vergangenen Zeitraums mit neuen Mitgliedern kompensiert werden, so dass zum Wildberger Kleintierzüchterverein derzeit 33 Mitglieder im Alter zwischen 7 und 101 Jahren gehören.

Das jüngste Mitglied des Vereins: Emely Belz. Quelle: Peter Lenz

Jüngstes Mitglied ist momentan Emely Belz, die aus einer Wildberger Züchterfamilie stammt und in diesem Jahr bereits mit ihren Zwerg-Dresdnern, einer Hühnerart, an den Start gegangen ist. Für ihre Leistungen wurde Emely der Vereinspreis in Form eines Pokals übergeben.

Nachwuchs kam aber auch mit Sebastian Jäger aus dem Züchterverein Fehrbellin nach Wildberg. Sebastian Jäger wechselte nicht nur den Verein, sondern konnte auch gleich noch seine Freundin Jacqueline Thimm überzeugen, sein Hobby mit ihm zu teilen.

Beide konnten gleichfalls bei dieser Vereinsschau mit ihren Tieren punkten. Für Söhnchen Luca-Louis Thimm ist es die erste Vereinsausstellung seines Lebens gewesen, aber wer weiß: Vielleicht ist er ja bald das nächste jüngste Mitglied des Wildberger Züchtervereins.

Sebastian Jäger mit Jacqueline Thimm und Sohn Luca-Louis (1). Quelle: Peter Lenz

Von Peter Lenz