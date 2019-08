Walsleben

Eine Manipulation an einem Fahrtenschreiber entdeckten Polizisten am Freitag an einem Lkw, den sie auf der Raststätte Walsleben an der Autobahn 24 kontrollierten. Der Lastwagen wurde daraufhin zur weiteren Beweissicherung in eine Fachwerkstatt gebracht.

Der Fahrer des polnischen Lkw stritt jegliches Wissen über die Manipulation ab, teilte die Polizei mit. Die Beamten leiteten ein Straf- beziehungsweise Bußgeldverfahren gegen den Fahrer und den Halter des Lastwagens ein. Außerdem ordneten die Polizisten Sicherheitsleistungen in einer Gesamthöhe von 17.500 Euro an.

Die Weiterfahrt mit der Sattelzugmaschine wurde dem Fahrer untersagt.

Von MAZonline