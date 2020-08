Walsleben

Selbst in der Nacht ist Lärm der Autobahn 24 noch deutlich zu hören. „Das ist ein permanentes Geräusch“, sagt Walslebens Bürgermeister Burghard Gammelin, der nur etwa 200 Meter entfernt wohnt. Ein Geräusch, das bedrängt. Ein Geräusch, dem man nicht ausweichen kann.

Gammelin kann nicht verstehen, dass den A 24-Anwohnern im Amt Temnitz keine Lärmschutzmaßnahmen in Aussicht gestellt werden. „Bei Oberkrämer wird eine Riesenwand hochgezogen“, sagt er. Auch bei Tarmow werde ein Lärmschutzwall errichtet. „Dabei liegt der Ort viel weiter weg von der Autobahn als wir.“

Anzeige

Amt Temnitz forderte Lärmschutz ein

Im Dezember 2018 hatte das Amt Temnitz beim Landesbetrieb Straßenwesen Anträge auf ein Tempolimit sowie den Bau einer Lärmschutzwand an bewohnten Abschnitten der A 24 gestellt. Beide Maßnahmen seien in diesem Sommer abgelehnt worden, informiert das Amt in einer aktuellen Mitteilung. Der Autobahnabschnitt werde nicht ausgebaut, sodass auch keine Lärmschutzmaßnahmen möglich seien, argumentiert der Landesbetrieb. Auch würden die Lärmwerte, die Schutzmaßnahmen notwendig machen würden, nicht erreicht.

Weitere MAZ+ Artikel

Ausnahmen gelten nach Einschätzung der Behörde nur für Walsleben: Für einzelne Häuser – insgesamt neun – dürfen Anträge auf Schallschutzfenster oder Schalldämmlüfter gestellt werden. Für Gammelin ein schwacher Trost. Schallschutzfenster nützten nichts, wenn jemand nachts bei offenem Fenster schlafen wolle.

Keine Chance für Tempolimit auf A 24

Gammelin hatte sich vor allem ein Tempolimit auf der A 24 gewünscht. „Damit würde sich auch das Unfallgeschehen verringern“, sagt er. Der Antrag eines Walslebeners auf ein nächtliches Tempo-100-Limit zwischen der Anschlussstelle Neuruppin und der Tank- und Raststätte Walsleben scheiterte jedoch.

Im Juli teilte der in Stolpe ( Oberhavel) ansässige Landesbetrieb mit, dass der Antrag des Privatmannes zurückgewiesen werde. Zu befürchten sei, dass ein Tempolimit den Verkehrsfluss einschränke und zu Unfällen führe, heißt es in dem Antwortschreiben: „Gegenüber der möglichen Gesundheitsbeeinträchtigung stehen die Interessen der täglich ca. 44000 Verkehrsteilnehmer, die die A 24 im Bereich der Gemeinde Walsleben nutzen.“

Auch die Windräder machen Lärm

Eine Argumentation, die Gammelin nicht teilen möchte. „Dem Verkehrsfluss wird höhere Wichtigkeit beigemessen als den Anwohnern“, so ärgert er sich. Für die Walslebener, die bereits mit dem Lärm der Windräder leben müssen, eigentlich nicht zu akzeptieren.

Das Amt Temnitz informiert die Gemeindevertreter in den Anrainerkommunen über die ablehnenden Bescheide. Weitere Schritte dagegen seien vorerst nicht vereinbart worden, teilt Amtsdirektor Thomas Kresse mit – „da die Aussicht auf Erfolg minimal eingeschätzt wird“.

Der Autobahnlärm belaste nur wenige Dabergotzer, sagt Bürgermeister Jean-Michel Liebing-Plötz. Doch kann er verstehen, dass Anwohner der Hauptstraße und der Neuen Straße, für die der Verkehr durchaus sehr belastend sei, auf Schutzmaßnahmen gehofft haben. Liebing-Plötz erhofft sich jetzt mehr Informationen zu der Frage, wie Lärmwerte erhoben werden. Bei der Gemeindevertretersitzung im September soll der Lärmschutz an der A24 Thema sein.

Von Frauke Herweg