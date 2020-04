Feste Teams bei der Awu sollen dafür sorgen, dass in der Region trotz Corona kein Müll liegen bleibt. Sollten alle Stricke reißen, will der Chef der Abfallwirtschaftsunion in Neuruppin und Umgebung die Mülltonnen mitleeren. Der hat die Notfallpläne nun griffbereit – macht sich aber wegen der allgemeinen Auftragslage leichte Sorgen.