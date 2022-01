Rägelin

Über den ehemaligen „Gasthof zum Temnitzquell“ gäbe es viele Geschichten zu erzählen. Von Hochzeiten, Karnevalsfeiern und einem kleinen Elefanten, den ein Zirkus einst mitbrachte. Eine der vielleicht schönsten Geschichten jedoch: wie eine Tote-Hosen-Coverband im Festsaal auftrat. Und wie die echten „Toten Hosen“ von dem Konzert erfuhren und nach Rägelin kamen.

Eric Engelbracht kann diese Geschichten alle erzählen. Vor fast vier Jahren hat er die mehr als 230 Jahre alte Gaststätte und den dazugehörigen Festsaal gekauft. Der 50-Jährige will das historische Ensemble zu einem neuen Ort der Begegnung machen – einem Ort, an dem Künstler leben, arbeiten und ausstellen.

Neue Dielen, frische Farbe: Der alte Festsaal soll wieder Gäste empfangen. Quelle: Frauke Herweg

Das Herzstück des Ensembles – der alte Festsaal aus dem Jahr 1904 – ist schon fast fertig. Helles Licht fällt durch die großen Rundbogenfenster. An den Wänden hängen Bilder aus Engelbrachts eigener Sammlung. Noch in diesem Jahr, so hofft der Kunst-Enthusiast, können im Saal die ersten Veranstaltungen stattfinden.

„Ich fand diesen Saal gleich toll“, sagt Engelbracht. Die etwa fünf Meter hohe Decke, die sich sanft wölbt und die gute Akustik – schon bei seinem ersten Besuch hatte Engelbracht sich vorstellen können, was in diesem Raum möglich sein würde.

Was er sich damals nicht vorstellen konnte: wie enorm aufwändig Sanierung und Umbau werden würden. „Ich war naiv“, sagt Engelbracht.

Der alte Festsaal: Die Backsteinfassungen sind wieder zu sehen. Im Herbst verschwand die rosa Farbe. Quelle: Frauke Herweg

Hinter einer Boulderanlage, die nach der Wende in den hinteren Teil des Saals gebaut worden war, färbte Schimmel die Wände „weiß wie Camembert“. Hausschwamm im Saal legte die Bauarbeiten gleich für mehrere Wochen lahm. „Es war der Horror.“

Zwar ist inzwischen längst sichtbar, mit wie viel Liebe zum Detail der alte Festsaal restauriert wurde. Die frühere Gaststätte vor dem Saal strapaziert jedoch noch immer Engelbrachts Geduld.

Alte Postkarte vom Gasthaus Wildpark, der späteren "Temnitzquelle" – abfotografiert von Eric Engelbracht. Quelle: privat

Das Fachwerk war so marode, dass Balken ausgetauscht werden mussten. Die Künstlerräume, die oben unterm Dach entstehen sollen, werden voraussichtlich erst im nächsten Jahr fertig. Viel später als Engelbracht sich eigentlich erhofft hatte.

Dann jedoch könnte sein Konzept endlich aufgehen – und die ehemalige Gaststätte wird Zuhause und Werkstatt auf Zeit für Kreative. Künftige Temnitzschreiber oder Hollenbachstipendiaten könnten dort einziehen. Bildende Künstler, die für ihre Arbeit einen Rückzugsort brauchen. Im vergangenen Jahr hatte das Amt Temnitz die erste Temnitzschreiberin empfangen. Engelbracht war einer derer, die das Projekt vorantrieben.

Das Amt Temnitz begrüßte 2021 die erste Temnitzschreiberin in Darsikow – Eric Engelbracht brachte die Plakette an. Quelle: Henry Mundt

„Ich glaube an die Qualität spartenübergreifender Zusammenarbeit“, sagt Engelbracht. Dafür ist in dem ehemaligen Gasthof und dem dahinter liegenden großen Garten enorm viel Platz.

Inzwischen ist das einst von Knöterich überwucherte Dickicht hinter dem Festsaal gelichtet. Wer jetzt in der Tiefe des Gartens steht, hat wieder freie Sicht auf die kleine Rägeliner Fachwerkkirche.

Kanne und Schnapsflasche

Aus alten Kannen, Kochtöpfen, Schnapsflaschen – Gaststättenabfällen aus dem Garten – gestaltete eine befreundeter Künstler eine Skulptur. Auch das ist Teil der Idee. Wer kommt, darf dort seine Spuren hinterlassen.

Als Produktionsleiter war der studierte Kunsthistoriker Engelbracht früher für Veranstaltungen wie „25 Jahre Mauerfall“ und „775 Jahre Berlin“ zuständig. Corona ließ dem Vater von zwei Söhnen zuletzt viel Zeit, sich um die Baustelle in Rägelin zu kümmern. Inzwischen mehr als ihm lieb ist.

Alte Wasserpumpe im Garten. Quelle: Frauke Herweg

„Ich werde langsam ungeduldig“, sagt Engelbracht. „Ich habe das hier nicht gekauft, um vier Jahre eine Baustelle zu betreiben.“ Gezweifelt hat er an seinem Projekt jedoch nie. „Die Residenz-Idee war vom Start weg der Plan“.

Sie vereint vieles, was Engelbracht gerne macht – Räume gestalten, Gäste willkommen heißen, im Austausch mit anderen sein. Dass er dafür raus aus Berlin gehen würde, war klar. Engelbracht fand ländliche Abgeschiedenheit nicht abschreckend und weiß inzwischen die Spaziergänge im Tal der Temnitz zu schätzen. „Ich bin auf dem Land bei Bochum groß geworden – direkt am Feld“.

Hinter dem Festsaal ist ein Holzneubau entstanden, in dem Engelbracht sich zwischenzeitlich eingerichtet hat. Sind die Arbeiten in der alten Gaststätte abgeschlossen, wird auch er dort einziehen. Der ehemalige Gasthof, der einst die „Toten Hosen“ nach Rägelin lockte, ist seine „Perspektive fürs Alter“. „Es wird der Ort sein, wo ich bleiben werde.“

Von Frauke Herweg