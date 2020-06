Mehr als 200 Jahre war das Fachwerkhaus in der Dorfstraße 35 in Rägelin eine Gastwirtschaft. Nun will der neue Eigentümer Eric Engelbracht (50) aus dem historischen Gebäude einen Treffpunkt für bildende Künstler machen. Die Idee kommt nicht von ungefähr. Engelbracht ist gelernter Kunsthistoriker.