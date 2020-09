Dabergotz

Jetzt wird es richtig spannend: Nachdem bereits Boxprofi Marco Huck sein Angebot für den Bau einer Kita in Dabergotz abgegeben hat, verhandelt das Amt mit zwei weiteren Interessenten. Noch in dieser Woche führt das Amt Gespräche mit einem potenziellen Investor aus Neuruppin. In Kürze steht ein Gespräch mit einem Interessenten aus dem Amtsgebiet an. Noch im Oktober, so hofft Amtsdirektor Thomas Kresse, ist klar, wer das Haus der Kinder baut.

Im besten Fall beginnen die Arbeiten bereits im Sommer 2021. Planer Jörg Lewin hatte am Dienstagabend vor Gemeindevertretern erstmals Pläne für das Areal an der Bahnhofstraße vorgestellt. Neben der Kita, die auf der Fläche der Sportlerklause entstehen soll, ist dort auch ein Gebäude geplant, das zugleich Sportlerheim und Dorfgemeinschaftshaus sein soll. Dabergotz bekomme ein völlig neues Zentrum, kündigte Lewin an. „Einen schönen Dorfmittelpunkt.“

Heim für Dabergotzer Sportler

Für das Sportlerheim ist derzeit ein Fläche von 450 Quadratmetern eingeplant. Zu wenig, befürchten Sportler. Die Sportlerklause habe jetzt eine Fläche von 390 Quadratmetern, sagte ein Vertreter des TuS Dabergotz. „Und damit platzen wir aus allen Nähten.“ Zu bedenken sei, dass ein Sportlerheim bestimmte Auflagen erfüllen müsse – etwa eine eigene Toilette für einen Schiedsrichter.

„Wir werden einen Kompromiss finden müssen“, sagte Kresse. „Und wir werden nicht alle zufrieden stellen können.“ Die Sportler könnten ihre Wünsche in die weiteren Planung mit einbringen. Klar sei aber auch, dass die Nutzer des Areals eine bezahlbare Lösung finden müssen – Dabergotz will sein neues Zentrum aus eigenen Reserven bezahlen und auf Fördermittel verzichten. Es soll möglichst schnell gehen.

Dabergotz hat ein solides Finanzpolster

Dabergotz hat derzeit 1,4 Millionen Euro auf der hohen Kante. Entschieden sich die Dabergotzer für ein deutlich größeres Sportlerheim, sei zu befürchten, dass diese Summe überschritten werde, sagte Kresse. Die Gemeinde will zudem weitere Aufgaben schultern – so sollen die kommunalen Wohnungen Balkons bekommen. Außerdem muss Dabergotz Erschließungskosten übernehmen. Bis zu 16 neue Baugrundstücke sollen entstehen – das hatten die Gemeindevertreter mit der so genannten Klarstellungs- und Ergänzungssatzung beschlossen.

Das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) in Ostprignitz-Ruppin will die künftige Kita betreiben. „Wir sehen hier enorm viel Potenzial“, sagte Vorstandsvorsitzender Ronny Sattelmair. Zu erwarten sei, dass Dabergotz mit den neuen Baugrundstücken an Einwohnern gewinnt. „Hier sind Familien, die wachsen und Kinder, die dazukommen.“

Kita für bis zu 55 Kinder

Das DRK beschäftigt in Ostprignitz-Ruppin 216 Mitarbeiter und betreibt bereits eine Kita in Kyritz und den Hort der Neuruppiner Schule am Kastaniensteg. Ein weiterer Hort in Kyritz ist geplant. Bis zu 55 Kinder sollen die neue Dabergotzer Kita besuchen. Noch ist offen, nach welchem Konzept das Haus arbeitet.

Der potenzielle Investor Marco Huck, der das Dabergotzer Haus der Kinder gerne als Referenzobjekt für den Bau weiterer Kitas nutzen würde, hatte Ernährung und Bewegung als thematischen Schwerpunkt favorisiert. Sollte ein anderer Investor zum Zuge kommen, ist durchaus ein weiteres Konzept denkbar. Weil auch ein Haus in Holzbauweise im Gespräch ist, könnte sich die künftige Kita auch ökologischen Themen verschreiben.

Alte Garagen verschwinden

Der künftige Investor wird vor den eigentlichen Bauarbeiten die Sportlerklause abreißen müssen. Bis die Sportler in das neue Gebäude umziehen können, sollen Container als Zwischenlösung dienen. Auch die alten Garagen, die derzeit noch auf dem Areal stehen, sollen verschwinden. „Der Eingang wird künftig viel moderner werden“, sagte Kresse.

