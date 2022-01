Walsleben

Das Amt Temnitz trotzt dem vorausgesagten Trend. Eigentlich hatten die Statistiker des Landes einen Rückgang der Einwohnerzahl prognostiziert. Doch stieg die Zahl der Menschen, die in den sechs Gemeinden des Amtes leben, im vergangenen Jahr ganz leicht an. 5531 Einwohner waren zum Jahresende im Amt Temnitz gemeldet – 21 mehr als im Jahr zuvor.

Zuwächse registrierten die Statistiker in Walsleben, Temnitztal und Temnitzquell. Sie glichen den minimalen Rückgang der Einwohnerzahl in den drei anderen Gemeinden des Amtes Temnitz aus – in Märkisch Linden, Storbeck-Frankendorf und Dabergotz.

Größter Zuwachs in Katerbow

Die Dörfer Katerbow und Küdow-Lüchfeld konnten die größten Zuwächse verbuchen. Amtsdirektor Thomas Kresse erhofft sich für Lüchfeld weiteres Wachstum. Seit Dezember darf auf dem neuen Wohngebiet „An der Apfelplantage“ gebaut werden. Zunächst allerdings muss ein Straßen- und Tiefbauunternehmen aus der Region das Areal erschließen. Sechs Grundstücke sollen zu Anfang entstehen, sechs weitere hinzukommen.

Wachstum könnte es auch in Kränzlin geben. Im geplanten Baugebiet am Schloss soll in der zweiten Jahreshälfte gebaut werden dürfen. Die Timewaver- und Healy-Unternehmensgruppe, die bereits im Schloss angesiedelt ist, will ihre Büro- und Arbeitsräume dort erweitern und zugleich Wohnraum für Mitarbeiter schaffen.

Baugrundstücke in Walsleben

Auch in Walsleben zeichnen sich Zuwächse ab. An der Bahnhofstraße, am Dannenfelder Weg und am Maulbeerweg sollen künftig einzelne Baugrundstücke entstehen. 2019 war dort das Baugebiet „An den Temnitzwiesen“ eröffnet worden.

Im vergangenen Jahr wurden 43 Kinder im Amt Temnitz geboren – das sind nahezu genauso viele Mädchen und Jungen wie im Jahr zuvor. Um weiterhin für Familien attraktiv zu sein, investiert das Amt in diesem Jahr in seine beiden Schulen und die Kita Walsleben.

Arbeiten an Schule in Walsleben

So sollen etwa die Bauarbeiten an der Walslebener Grundschule abgeschlossen und die Heizungsanlage dort auf Gas umgerüstet werden. Die seit Längerem angekündigte Umgestaltung des Wildberger Schulhofes soll zudem endlich geplant werden. „Die Investitionen in die Infrastruktur von Kita und Schule sind weiterhin die besten Argumente, um weiteren Zuzug zu generieren und die Temnitz-Gemeinden zu stärken“, so Kresse.

Von Frauke Herweg