Berlin

Ein schneller Schnitt, ein zweiter, ein dritter – dann landet das helle Hähnchenfleisch in einer großen Kiste. Im Zerlegeraum 1 des Berliner Fleischgroßhandels Hacilar Helal Et Kombinasi stehen die Männer an langen Tischreihen und lösen Fleisch aus Hähnchenschenkeln. Der größte Teil des Fleisches ist für Produzenten von Geflügel-Döner bestimmt – er wird an einem Spieß langsam vor einer heißen Flamme grillen.

Hacilar beliefert Dönerproduzenten in Deutschland und Polen von seinem Firmensitz im Berliner Großmarkt unweit des Westhafens. In wenigen Jahren jedoch will das Familienunternehmen seine Hauptproduktionsstätte in den Temnitzpark bei Werder verlegen. Wann genau, ist noch offen.

Hacilar-Halle im Berliner Großmarkt. Quelle: Frauke Herweg

Die Corona-Krise hat auch die Umzugspläne von Hacilar ausgebremst. „Wir haben Umsatzverluste“, sagt Hacilars zweiter Geschäftsführer Abdulkadir Kadioglu. Der 61-Jährige hofft, dass 2024 zumindest die Bodenplatten der neuen brandenburgischen Hallen liegen.

Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen eine 6,9 Hektar große Fläche im Temnitzpark gekauft. Läuft alles wie erhofft, entstehen auf dem Areal an der Kastanienallee zwei oder drei große Hallen – für die Verarbeitung von Rind-, Kalb- und Lammfleisch, die Verarbeitung von Geflügel sowie ein Lager.

70 Tonnen Fleisch täglich

Bisher beliefert Hacilar Supermärkte, Dönerhersteller und Restaurants. Etwa 70 Tonnen Fleisch wurden vor der Corona-Krise täglich verarbeitet. Aus Rinder- und Kalbvierteln lösen die Zerleger etwa Bug und Hals für die Restaurants und die Brustlappen für die Dönerhersteller heraus, aus Hähnchenschenkeln die Knochen. „Wir liefern nur das reine Fleisch“, sagt Kadioglu.

Im Temnitzpark will das Unternehmen seine Produktion deutlich ausweiten. Erstmals will Hacilar auch Fleisch für Selbstbedienungstheken verpacken und Wurst produzieren. Am Berliner Standort soll nur eine kleine Abteilung zurückbleiben. Ganz aufgeben will Hacilar die Produktion im Großmarkt vorerst nicht. „Wir haben auch viele kleinere Kunden, die wir nicht verlieren wollen“, sagt Kadioglu.

Temnitz-Park: Ein Hacilar-Auflieger parkt bereits auf dem künftigen Firmengelände. Quelle: Henry Mundt

Seit Langem schon hatte der Fleischgroßhändler nach einer Fläche für eine neue Produktionsstätte gesucht. Die Mieten im Berliner Großmarkt sind hoch, die 1995 erbaute Produktionshalle ist inzwischen veraltet. Pläne für einen Umzug nach Berlin-Heinersdorf zerschlugen sich. Im Temnitzpark fand Hacilar schließlich das passende Gelände. „Wir fahren mit unseren Lkw zu unseren Großkunden – egal ob von Berlin oder vom Temnitzpark“, sagt Kadioglu.

Hacilar will bis zu 15 Millionen Euro im Temnitzpark investieren. Christian Fahner – Chef der Entwicklungsgesellschaft Temnitz sowie der Wirtschaftsfördergesellschaft REG – hofft, dass das Land den Bau der neuen Produktionsstätte fördert. „Wir sind in Gesprächen“, sagt er.

Neue Arbeitsplätze für die Region

Etwa 45 Mitarbeiter sind derzeit am Berliner Standort beschäftigt. Eine Stammbelegschaft aus etwa 30 Kollegen soll künftig in Brandenburg arbeiten. Noch ist unklar, wie viele neue Arbeitsplätze im Temnitzpark entstehen werden. „70 bis hundert Mitarbeiter an beiden Standorten sind das Ziel“, sagt Kadioglu.

Hacilar ist 1988 im Berliner Großmarkt gegründet worden – damals als kleiner Fünf-Mann-Betrieb mit nur einem Kühlraum. Mehrere Unternehmen teilten sich damals eine Halle. „Mit offenen Ständen“, erinnert sich Kadioglu, der von Anfang an im Unternehmen arbeitet und es mit seinem Schwager Rifat Kazancioglu leitet. „Es war wie auf einem Basar.“

Fleisch aus Irland, Polen und Italien

Heute lässt Hacilar sein Fleisch – Lamm aus Irland und England, Rind aus Deutschland, Polen und Italien und Geflügel aus Deutschland – in zwei eigenen Hallen zerteilen. Allerdings hat nur eine Halle auch ein Lager. Das verursacht lange Wege. „Es kostet Zeit, Geld und Personal“, sagt Kadioglu.

Das 6,9 Hektar große Hacilar-Gelände ist die erste große Industriefläche, die die Entwicklungsgesellschaft Temnitz (EGT) nach ihrer Insolvenz verkaufen konnte. Zwar hatte die EGT schon 1998 Insolvenz angemeldet. Doch das Insolvenzverfahren hatte erst 2017 beendet werden können.

„Das erste große Durchatmen“

Nach einer aufwändigen Restrukturierung der Gesellschaft, bei der auch ungelöste Eigentumsfragen gelöst werden mussten, erlaube der Flächenverkauf „das erste große Durchatmen“, so Fahner nach dem Abschluss der Verkaufsverhandlungen im vergangenen Jahr. Der 109 Hektar große Temnitzpark kann derzeit 46 Hektar freie Flächen anbieten.

Von Frauke Herweg