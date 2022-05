Kränzlin

Sie hat kein Dach, keine bunten Bleiglasfenster, keine Orgel. Dennoch ist die Kränzliner Kirche ein Ort der Begegnung. Im Sommer wird ein Paar in der Kirche ohne Dach seine Goldene Hochzeit feiern, der Netzebander Theatersommer dort eine Lesung veranstalten.

Bis dahin soll der Ziegelboden der Kirche erneuert sein. Vor zehn Tagen hatten die Mitglieder des Fördervereins bereits die alten Ziegelsteine aus dem Kirchenschiff gehoben. Am vergangenen Sonnabend entfernten sie auch das Füllmaterial darunter. Die Ehrenamtler wollen möglichst viele Arbeiten in Eigenregie erledigen. Im Mai sollen die Fachleute kommen und die neuen Ziegel verlegen.

Arbeitseinsatz in der Kirche Kränzlin. Quelle: Frauke Herweg

Die alten Steine seien in der Kirchenruine Jahrzehnte „unmittelbar der Witterung ausgesetzt“ gewesen, sagt Vereinsmitglied Joachim Pritzkow. Viele Steine seien porös gewesen – „sie sind uns in der Hand zerbröselt“. Nur wenige Steine ließen sich retten. Sie sollen im neuen Boden verlegt werden.

In den frühen 1970er Jahren war die Turmspitze bei Bauarbeiten ins Dach gestürzt. Die Vereinsmitglieder machen sich wenig Hoffnung, das Dach jemals wieder aufbauen zu können. „Das ist finanziell nicht zu stemmen“, sagt Pritzkow.

Ohne Dach: Kirche in Kränzlin. Quelle: Frauke Herweg

Gleichwohl haben die Vereinsmitglieder viel unternommen, um das Gotteshaus zu restaurieren. Sie sicherten die Grundmauern, versahen den Turm mit einem neuen Dach, spannten ein schützendes Dach über dem Altar. Ein Riss im Ostgiebel wurde abgedeckt, die neue Glocke elektrifiziert. Wichtig auch: Im Kircheninneren entstand eine kleine Empore, auf der einige Bläser spielen können. Denn ohne Musik soll die Kirche nicht sein.

Grabung in Kränzlin

Schon Monate vor den Arbeiten am Kirchenboden hatten die Vereinsmitglieder den Untergrund untersuchen lassen – eine Auflage der Denkmalschützer, die im Boden Überreste vermuteten. „Das war zu Recht vermutet“, sagt Vorstandsmitglied Klaus-Dieter Wolter.

In einer eigens ausgehobenen Grube entdeckten Fachleute im Herbst vergangenen Jahres Sargnägel, Knochen und Scherben. Kein ungewöhnlicher Fund. „In jeder Kirche gab es Bestattungen“, sagt Wolter. Die Vereinsmitglieder durften den Boden deshalb nur bis zu einer Tiefe von maximal 30 Zentimetern ausheben.

Vereinsmitglieder schaufeln das alte Füllmaterial auf einen Container. Quelle: Frauke Herweg

Etwa 35 Mitglieder engagieren sich im Förderverein. Die wenigsten von ihnen seien Gottesdienstbesucher, sagt Wolter. „Sie machen es, weil sie etwas für die Kirche tun wollen.“

Immer wieder finden in der Kirchenruine – neben den eigentlichen Gottesdiensten – Veranstaltungen statt. Das Kürbisfest etwa oder die Übertragung großer Fußballspiele. „Das ist gut angenommen“, sagt Wolter. Das Gotteshaus sei auch durch die Lage am Dorfplatz der „Mittelpunkt des Dorfes“.

Gute Gemeinschaft in Kränzlin

Bei Arbeitseinsätzen muss der Vereinsvorstand nicht lange um Hilfe bitten. Etwa zehn Helfer waren an diesem Sonnabend zur Stelle, um den Sand abzutransportieren. „Es ist eine gute Gemeinschaft“, sagt Wolter.

Die Vereinsmitglieder wollen weitere Kirchenprojekte in Angriff nehmen. So sollen die Kirchenmauern mit Zink eingefasst und auch die Ziegel rund um den Altar erneuert werden. Künstler, die sich die Kirchenruine als möglichen Veranstaltungsort angeschaut hätten, so heißt es im Verein nicht ohne Stolz, sollen von der Ruine begeistert gewesen sein.

Von Frauke Herweg