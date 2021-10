Netzeband

Es war ein Ritterschlag: In der vergangenen Woche zeichnete das Brandenburger Kulturministerium den Förderverein Temnitzkirche als kulturellen Ankerpunkt im ländlichen Raum aus. Die Auszeichnung mit dem sperrigen Namen bedeutet auch eine große finanzielle Hilfe. In den kommenden drei Jahren fließen jeweils 150.000 Euro in die Temnitz-Region. „Das Ministerium investiert in Lebendigkeit“, so beschreibt es der Vereinsvorsitzende Frank Matthus.

Das Geld soll helfen, fünf Visionen zu verwirklichen, die die Autoren Frank Matthus, Thomas Kresse, Julica Norouzi und Eric Engelbracht in ihrem Bewerbungskonzept beschrieben hatten. Läuft alles wie erhofft, könnten bereits im nächsten Jahr die Temnitzer Orgeltage stattfinden. Ein Festival, das vor allem das reiche Hollenbach-Erbe im Amt Temnitz würdigen soll.

Die Gottberger Orgel war aufwändig saniert worden: Kantor Matthias Noack baute in sein Konzert zur Wiedereröffnung auch eine kleine Orgel-Kunde ein. Quelle: Thomas Lox

An fünf Orten stehen spielbereite Hollenbach-Orgeln: Gottberg, Walsleben, Darritz, Storbeck und Rägelin. Sie sollen nicht nur zu hören sein. Matthus und seine Mitstreiter wollen auf dem Dorfanger in Rägelin auch multimediale Aufführungen anbieten – Konzerte eingebettet in szenische Open-Air-Inszenierungen.

Auf den Orgeltagen soll zugleich auch das Ergebnis des künftigen Hollenbach-Stipendiums für Orgelspiel- und Komposition zu erleben sein. Junge Komponisten aus Europa leben und arbeiten zeitweilig im Amt Temnitz, so die Idee des Stipendiums. Die Veranstalter hoffen, die Universität der Künste in Berlin als Partnerin gewinnen zu können.

Kunstanger Katerbow

Ideen auch für einen künftigen Kunstanger Katerbow. In ihrem Konzept beschreiben die Autoren, wie das ehemalige Wiegehäuschen restauriert und für Licht- und Bildinstallationen genutzt werden könnte. Ziel sei es, Kunst und Kultur nicht nur in Netzeband zu zeigen, sagt Matthus. „Wir wollen Gleichberechtigung zwischen den Dörfern schaffen.“

Gleichwohl soll auch das Netzebander Kulturangebot ausgebaut werden – vom Sommerfestival zum möglichst ganzjährigen Spielbetrieb. Dafür werde es auch nötig sein, in die Technik der Kirche zu investieren, sagt Matthus. Ein Teil der Theatersommertechnik sei „nicht mehr auf dem neuesten Stand“.

Neue Unterkünfte in Netzeband

Die Förderung des Landes könnte auch helfen, ein altes Problem zu lösen: die Unterbringung der Theatersommer-Künstler in der Proben- und Aufführungszeit. Matthus und seine Mitstreiter hoffen, im Gutspark so genannte Tiny Houses errichten zu können – Kleinsthäuser, in denen Künstler, aber auch andere Gäste ein Zuhause auf Zeit finden.

Der Förderverein Temnitzkirche hat derzeit mehr als 100 Mitglieder. Die neue Veranstaltungsformate könnten sich auch in einem neuen Namen widerspiegeln – Temnitzkultur. Schon immer habe der Verein den Anspruch gehabt, Kulturangebote für eine gesamte Region zu machen, sagt Matthus. Erstmals könnte sich das auch in einem anderen Namen ausdrücken. „Wenn die Mitglieder es wollen.“

In Darsikow: Wir-Fest der Gemeinde Temnitzquell. Quelle: Andreas Vogel

In ihrer Bewerbung hatten die Autoren auf die reiche Kulturangebot im Amt Temnitz hingewiesen – den Theatersommer Netzeband, die Podcast-Reihe „Landheld sein!“ oder die Wir-Feste des Landkultur-Projektes. „Unser Leben im ländlichen Raum ist schon lange durch Kultur geprägt“, sagt Matthus. Auch deshalb sei die Temnitzregion für viele Zuzügler zur „gewählten Heimat“ geworden.

Das Brandenburger Kulturministerium hatte in der vergangenen Woche acht kulturelle Ankerpunkte ausgezeichnet – neben dem Förderverein Temnitzkirche auch die Stadt Perleberg, die Oranienburger Theatergenossenschaft Traumschüff und den Museumsverein Altranft (Märkisch-Oderland). Sie erhalten in den kommenden drei Jahren insgesamt 3,25 Millionen Euro.

Von Frauke Herweg