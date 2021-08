Darsikow

Woran sie sich nach ihrem Sommer in Darsikow erinnern wird? Die Tiere vielleicht. Die Hunde der Pension. Die Rehe, die nachts durch den Lichtkegel des Autos huschten. Und die Schwalben, die in der Dämmerung an der Treppe vorbeiflogen.

Seit Juni lebt und arbeitet Louise Kenn als erste Temnitzschreiberin im Gutshaus Darsikow. Die 29-Jährige schreibt an einem Essay-Band, der zugleich ihre Abschlussarbeit am Leipziger Literaturinstitut ist. „Wir bauen Gehege und wundern uns dann“, so wird der Band heißen. Es ist eine Reflektion über Naturerleben und die Sehnsucht nach vermeintlich intakter Natur.

Gutshaus Darsikow. Quelle: Frauke Herweg

Das Gutshaus Darsikow – abgelegen im Wald und die Autobahn 24 vor der Haustür – ist möglicherweise der perfekte Ort dafür. Der Illusion, dass Natur Idylle ist, kann hier niemand erliegen. „Das Geräusch meines Sommers wird das hohe Pfeifen eines Lkws, der über die Autobahn rast“, schrieb die Autorin zu Beginn ihres Stipendiums in ihrem Temnitzschreiberinnen-Blog.

Der Autobahn-Lärm ist immer da. Mal lauter, mal leiser. Nur ganz selten – wenn die Autobahn gesperrt ist – ist es waldesstill. „Man kann diesem Geräusch nicht entfliehen“, sagt Louise Kenn. „Man gewöhnt sich auch nicht dran.“

Sommer im Amt Temnitz

Kenn hat sich am dem donnernden Verkehr nicht gestört. Sie verstand den Autobahn-Lärm, das Hintergrundrauschen des Sommers, auch als Thema. „Ich hätte nicht gedacht, wie gut dieser Ort für meinen Text ist.“

„Ich durfte flüchten“, so beginnt der erste Text ihres Temnitzschreiberinnen-Blogs. Aus Berlin, wo sie lebt, in die Abgeschiedenheit des Temnitz-Region. In den ersten Wochen spazierte sie durch die Kyritz-Ruppiner Heide, lief durchs Tal der Temnitz und entdeckte an abgelegenen Orten die Ställe der Putenfarm. „Natur versucht einem hier nichts vorzumachen“, sagt Kenn. „Sie immer auch eine Nutznatur.“

Bewegter Himmel: Landschaft bei Rägelin Quelle: Frauke Herweg

Für Kenn ist das kein Makel. Romantisierende Naturbeschreibungen sind ihr fremd. „Wir überhöhen Natur“, befürchtet sie. „In der Natur zu leben bedeutet auch immer Natur auszunutzen.“

Selbst dort, wo sich der Mensch zurückzieht, ist Natur nicht ursprünglich. „Wir errichten Naturparks und Naturschutzgebiete und hoffen, dort unberührte Natur zu finden“, sagt Kenn. „Doch es gibt keine unberührte Natur.“

In Plastik verpackt: Heuballen bei Rägelin. Quelle: Frauke Herweg

Das Nachdenken über Natur, das Nachdenken über unsere Vorstellungen von Natur – das ist unweigerlich auch ein politisches Thema. „Es gibt kein Geben mehr“, sagt Kenn. „Es ist nur noch ein Nehmen.“

Kenn hat ihre eigene Kindheit größtenteils in der Dordogne verbracht, einer dünn besiedelten Region in Südfrankreich. Auf langen Streifzügen erkundete sie die Natur vor ihrer Haustür.

Mit Pensionskater: Temnitzschreiberin Louise Kenn. Quelle: Frauke Herweg

Auch die Felder und Wälder damals waren keine Idyllen. Kenn erlebt Schreckensmomente. Sie erfährt, wie gefährlich Natur sein kann. Entdeckt tote Vögel im Wald.

„Wir haben zum Thema Tod eine große Distanz“, sagt Kenn. In ihrem Blog beschreibt sie, wie eine Darsikower Katze einen Vogel zu Tode spielt, eine Schwalbe gegen ein Fenster fliegt oder Greifvögel über einem Feld kreisen. Der Tod sei auf dem Land allgegenwärtig, sagt Kenn. Sie kennt das. „Ich bin nicht so empfindlich, ich bin auf dem Land aufgewachsen.“

Bis Ende September in Darsikow

Kenn wird voraussichtlich bis Ende September in Darsikow bleiben. Ursprünglich war geplant gewesen, das erste Stipendium des Amtes Temnitz im August enden zu lassen. Weil Kenn zwischendurch jedoch auch immer wieder wochenweise für ihre Leipziger Professorin arbeiten musste, verlängert sich die dreimonatige Stipendiumszeit.

In dieser Zeit, so Kenn, habe sich die Landschaft verändert. Aus kleinen Maispflanzen wurden riesige Maispflanzen. Die Heuwiesen wurden gemäht. „Alles liegt jetzt in Plastik verpackt da“.

Im Sommer waren Texte des Essaybandes mit dem Münchner Leonhard und Ida Wolf-Gedächtnis-Preis ausgezeichnet. Wann der Band, in den auch Erlebnisse aus Darsikow eingeflossen sind, erscheinen wird, ist offen. Die Verlagsgespräche sind noch nicht abgeschlossen.

Von Frauke Herweg