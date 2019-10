Gemeinden sollen eine halbe Million extra zahlen

Walsleben

Das gab es so noch nicht: Um den Haushalt des Amtes Temnitz ausgleichen zu können, bittet Amtsdirektor Thomas Kresse die Gemeinden um eine Sonderabgabe. Bisher zahlen alle Orte des Amtes 44 Prozent ihrer Einnahmen als Umlage an das Amt. Parallel dazu hat Kresse jetzt für 2020 eine einmalige „Investitionsumlage“ ins Gespräch gebracht. Eine halbe Million Euro erhofft er sich so zusätzlich.

Grund für sind die vielen Investitionen, die das Amt in den nächsten Jahren plant. Die übersteigen den Haushalt deutlich. Ohne zusätzliche Einnahmen würde das Defizit bis 2023 auf mehr als 2,6 Millionen Euro ansteigen, rechnete Kämmerin Kerstin Dames dem Amtsausschuss am Mittwochabend vor.

Dabei geht es nicht um Luxus. Auf der Liste der Vorhaben stehen aus Sicht der Verwaltung nur Vorhaben, die unbedingt nötig sind.

Neue Fahrzeuge für die Feuerwehr in Walsleben und Rägelin

Einer der größten Posten im nächsten Jahr ist die Feuerwehr. Für den Kauf zweier neuen Fahrzeuge hat das Amt mehr als eine Dreiviertelmillion Euro eingeplant. Das dringend benötigte Hilfeleistungslöschfahrzeug für Walsleben schlägt mit 440.000 Euro zu Buche, ein neues Tanklöschfahrzeug für Rägelin mit 320.000 Euro.

Das Geld für die beiden Autos muss das Amt Temnitz allein aufbringen. Weil die Wehr nicht als offizielle Stützpunktfeuerwehr vom Land anerkannt ist, gibt es für Fahrzeuge keinen Zuschuss aus Potsdam.

Viel Geld soll in den nächsten Jahren auch in die beiden Schulen in Walsleben und Wildberg fließen. Vor zwei Wochen hatte sich der Amtsausschuss in der Wildberger Schule umgesehen, am Mittwoch nun in Walsleben.

Fenster und Fassade der Schule Walsleben werden saniert

Große Wünsche hatte Schulleiterin Marion Brunk beim Rundgang am Mittwoch nicht. Dass die maroden Holzfenster im Schulhaus 20 Jahre nach der letzten Sanierung ausgetauscht werden, ist schon beschlossen. Auch die Sanierung der Fassade steht mit mehreren Hunderttausend Euro für 2021 im Amtshaushalt, ebenso eine Umgestaltung des Schulhofes.

Allenfalls neue Türen würde sich Marion Brunk für die Klassen- und Horträume wünschen. Viele der alten klemmen oder sind kaputt.

Turnhalle in Wildberg wird nicht erweitert

In der Wildberger Schule wollte der Amtsausschuss eigentlich in den nächsten Jahren gut drei Millionen Euro investieren. Doch den erhofften Umbau der Turnhalle und die Erweiterung um eine Zuschauertribüne hat er am Mittwoch erst einmal auf Eis gelegt. Mehr als zwei Millionen Euro waren allein dafür vorgesehen, eine halbe Million aus dem Etat des Amtes Temnitz.

„Eine Zuschauertribüne ist jetzt vielleicht nicht unbedingt notwendig“,räumte sogar Temnitztals Bürgermeister Michael Mann – selbst Wildberger – angesichts der roten Zahlen im Amtshaushalt ein. Nun sollen erst einmal nur die Toiletten, Duschen und das Dach der Turnhalle in Wildberg saniert werden. Auch beim Umbau des Schulhofes bleibt es.

Doch auch wenn der Turnhallenumbau gestrichen wird, bleibt es dabei: Im Haushalt steht unterm Strich ein Minus.

Ein Kredit kann frühestens 2021 helfen

Kämmerin Dames räumte ein, dass dieser Finanzplan ein besonderer ist. „Ich bin seit zwölf Jahren in dieser Position, aber so einen Haushalt habe ich noch nie erlebt. Das ist schon eine große Herausforderung.“

Ein Großteil der Investitionen könnte durch einen neuen Kredit finanziert werden. 1,5 Millionen würde die Amtsverwaltung gern aufnehmen. Doch das ginge frühestens 2021, sagt Kerstin Dames. Mit der zusätzlichen Investumlage der Gemeinden hofft sie, die Zeit bis dahin überbrücken zu können.

Das Geld ist vorhanden, versicherte sie im Amtsausschuss. Alle Gemeinden zusammen hätten weit über sieben Millionen Euro auf der hohen Kante: „Da würde keiner in ein tiefes Loch fallen.“

Banken verlangen Zinsen für die Rücklage der Gemeinden

Ohnehin wäre es sinnvoll, etwas von diesem Geld auszugeben, sagt Thomas Kresse. Auch die Gemeinden zahlen inzwischen für ihr Geld bei der Bank einen Minuszins: Pro Million würden derzeit 5000 Euro im Jahr fällig.

Über die freiwillige Sonderabgabe müssen die Gemeinden entscheiden. Nur wenn alle zustimmen, kann das Amt das Geld bekommen. „Wir wollen sie nicht unter Druck setzen oder erpressen“, versicherte Kresse. Kerstin Dames machte aber auch klar, dass die Gemeinden verpflichtet seien, dafür zu sorgen, dass das Amt seinen Haushalt ausgleichen kann. Eine Sonderumlage wäre für alle der leichteste Weg.

Von Reyk Grunow