Walsleben

Neben ihrem Büroschrank stehen elegante, beigefarbene Pumps. Berufskleidung. Darline Behnke ist Standesbeamtin in Walsleben.

Mit 23 Jahren ist die Verwaltungsfachangestellte aus dem Amt Temnitz die jüngste Standesbeamtin in Ostprignitz-Ruppin. An der Traurede für ihr erstes Paar im vergangenen Dezember hat sie lange gearbeitet. „Meine größte Angst war, dass sich das Brautpaar nicht in der Rede wiederfindet.“

Herzklopfen beim Ja-Wort: „Die Energie, die dann durch den Raum fließt, ist unglaublich“, sagt Standesbeamtin Darline Behnke. Quelle: Henry Mundt

Doch Darline Behnke fand offenbar die richtigen Worte. Das Paar bedankte sich mit einem kleinen Brief für die schöne Rede. Für die zweite Traurede hatte sie ungleich weniger Zeit. Die Braut bat nur eine Woche vor der Trauung um einen Termin. Darline Behnke versuchte, auch die Geschichte dieses Paares so besonders wie möglich zu erzählen.

„Du bist doch so ein herzlicher Mensch – das passt“, sagten Freunde, als Darline Behnke noch überlegte, ob sie Standesbeamtin werden wollte. Im vergangenen Sommer absolvierte die Neuruppinerin schließlich die Ausbildung dazu. Seit Dezember ist sie im Amt Temnitz für Trauungen, Sterbeurkunden, Vaterschaftsanerkennungen oder Namensänderungen zuständig.

Feingefühl für die richtigen Worte

Darline Behnke begleitet mit ihrer Arbeit ein Menschenleben vom Anfang bis zum Ende. Gespräche mit werdenden glücklichen Eltern, aber auch Telefonate mit trauernden Angehörigen – „man muss sehr viel Feingefühl aufbringen“, sagt sie. Die 23-Jährige ist sich ihrer Verantwortung nur allzu bewusst.

In den vergangenen Wochen hat sie viele Sterbefälle beurkunden müssen. „Da schluckt man im ersten Moment immer“, sagt sie. „Das ist hier eine ländliche Gegend – man kennt viele Leute.“

Doch es gibt auch die schönen, die leichten Momente. Wenn Braut und Bräutigam sich das Ja-Wort geben. „Die Energie, die dann durch den Raum fließt, ist unglaublich“, sagt die Standesbeamtin.

Feuerwehrfrau in Wildberg

Mitunter muss Darline Behnke ihr Büro im Erdgeschoss der Walslebener Verwaltung ganz plötzlich verlassen. Denn sie ist auch Feuerwehrfrau. Seit sie vor vier Jahren ihre Truppmannausbildung absolvierte, gehört sie zur Einheit Temnitztal Nord in Wildberg. Während ihrer Dienstzeit unterstützt Darline Behnke, die in Wildberg aufgewachsen ist, auch die Brandschützer aus Walsleben.

„Es hat einfach auf Anhieb gepasst“, sagt die junge Frau. Zwar reiste auch die Angst bei ihren ersten Einsätzen mit. Doch der Zusammenhalt in der Truppe bestärkte sie. „Es sind Freundschaften entstanden.“ Sobald es geht, will sie eine Ausbildung zur Atemschutzgeräteträgerin machen.

Schwierige Einsätze

„Natürlich sieht man auch Sachen, die man eigentlich nicht sehen möchte“, sagt Darline Behnke. Inzwischen vertraut die Feuerwehrfrau jedoch darauf, dass Gespräche mit anderen Brandschützern helfen, das Erlebte zu verarbeiten.

Darline Behnke vom Amt Temnitz in Walsleben ist die jüngste Standesbeamtin in Ostprignitz-Ruppin. Quelle: Henry Mundt

Bevor sie ins Standesamt wechselte, hat sie auch Fußball gespielt. Doch hat sie das Training ihrem Beruf zuliebe aufgegeben. „Entweder steht du am Samstag im Standesamt oder auf dem Fußballplatz“, sagt sie.

16 Paare wollen heiraten

In den kommenden Monaten wollen 16 Paare im Amt Temnitz heiraten. In Kürze wird Behnke für das dritte Paar, das sie vermählen wird, die Traurede schreiben. Womöglich am Wochenende, wenn sie einen freien Kopf dafür hat.

Anders als in Großstadt-Standesämtern, wo die Paare im Halbstundentakt heiraten, hat die Standesbeamtin im Amt Temnitz die Freiheit, sich für jedes Paar Zeit nehmen zu können. Darline Behnke weiß das zu schätzen. „Es ist nun mal ein ganz, ganz schöner Moment.“

Von Frauke Herweg