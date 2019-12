Ein Grundstein für die neue Kita

Kränzlin

Der neue Kindergarten in Kränzlin wächst schnell. Erst im Oktober hatte das Amt Temnitz den den ersten Spatenstich für den Neubau in der Straße An den Eichen gefeiert. An diesem Freitag haben Bauamtsleiterin Jenny Buschow und Amtsdirektor Thomas Kresse (2.v.r.) den Grundstein gelegt, und im Frühjahr soll bereits Richtfest für das moderne Haus sein.

Die Kita wird Platz für 68 Kinder bieten, wenn sie im kommenden Sommer eröffnet wird. Die werden dringend benötigt, versicherte Thomas Kresse am Freitag erneut: Das Amt wächst weiter. Unter anderem zieht es junge Familie in die Temnitzregion. Auch, weil es dort noch vergleichsweise günstiges Bauland gibt. Rund 2,1 Millionen Euro kostet der neue Kindergarten voraussichtlich.

Von Reyk Grunow