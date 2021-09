Amt Temnitz muss viel Geld für Schule und Feuerwehr ausgeben

Walsleben

Dieser Plan hat es in sich: Bis 2026 will das Amt Temnitz gut sieben Millionen Euro investieren. Allein in die beiden Schulen in Walsleben und Wildberg sollen 3,6 Millionen Euro fließen. Es ist der größte Posten im so genannten „Masterplan Amt Temnitz 2022 bis 2026“.

So soll etwa ab voraussichtlich 2023 der Schulhof der Wildberger Grundschule neu gestaltet werden. Zugleich wird auch die Fassade der Walslebener Schule erneuert. Investitionen in siebenstelliger Höhe schreibt zudem der Gefahrenabwehrbedarfsplan der Feuerwehr vor. Wichtigster Posten: ein neues Fahrzeug für den Standort in Werder.

Grundschule am Burgwall in Wildberg: Seit Längerem schon sollen die Außenanlagen neu gestaltet werden. Dafür gab es bisher jedoch keine Fördermittel. Quelle: Henry Mundt

Alle im Masterplan beschriebenen Investitionen seien unbedingt notwendig, so schätzt es das Amt ein. So verpflichtet das Online-Zugangsgesetz etwa Städte und Gemeinden, digitaler zu werden. Soll die neue Garageneinfahrt künftig auch im Amt Temnitz digital beantragt werden können, muss das Amt jedoch kräftig investieren – in Hardware, Lizenzen und Programme.

„Wir stellen damit die Weichen für die Zukunft“, sagt Amtsdirektor Thomas Kresse, der den Investitionsplan im Amtsausschuss vorstellt hatte. Kresse hatte am Mittwochabend auch die schwierige Aufgabe, bei den Bürgermeistern der sechs Gemeinden um Verständnis zu werben. Denn der Investitionsplan hat unweigerlich Konsequenzen für die Gemeinden: Sie müssen in den kommenden Jahren mit einer kräftigen Erhöhung der Amtsumlage rechnen.

Mehr Geld ans Amt Temnitz

2021 könnte die Amtsumlage auf 62,6 Prozent steigen. Im Jahr 2026 gar auf 70 Prozent, so hat es die Kämmerei errechnet. Eine große finanzielle Last für die Gemeinden, die einen Teil ihrer Einnahmen auch an den Kreis abgeben müssen. Andere Finanzierungsmöglichkeiten – etwa ein Kredit – schlössen sich allerdings aus, so Kresse: „Das Amt ist über die Gemeinden zu finanzieren.“

Für die Gemeinden bedeutet das: Sie müssen in den kommenden Jahren auf ihre Rücklagen zugreifen. „Alle Gemeinden zusammen besitzen acht Millionen Euro“, sagt Kresse. Allerdings ist die Haushaltssituation der Gemeinden durchaus unterschiedlich.

Neues Feuerwehrfahrzeug in Rägelin

Seit Längerem schon muss das Amt Temnitz große finanzielle Herausforderungen stemmen. 2019 hatte das Amt die sechs Gemeinden um eine Sonderabgabe in Höhe von insgesamt einer halben Million Euro bitten müssen, um dringend notwendige Investitionen bezahlen zu können – die neuen Feuerwehrfahrzeuge in Rägelin und in Walsleben etwa. Ohne die Sonderabgabe hätte dem Amt ein Millionen-Defizit gedroht. Alle sechs Gemeinden unterstützten das Amt.

Ob der jetzt vorgestellte Investitionsplan sich so verwirklichen lässt, ist offen. „Ein Plan ist ein Plan“, sagt Kresse. So hat das Amt beim Erstellen des Papiers etwa Fördermittel in Höhe von 2,1 Millionen Euro eingerechnet. Unklar ist jedoch, ob das Geld tatsächlich in der erhofften Höhe kommt.

Unsicher ist auch, ob sich der Zeitplan für die Investitionen halten lässt. „Wenn das Feuerwehrfahrzeug in Werder schon im kommenden Jahr ausfällt, haben wir ein Problem“, sagt Kresse.

Von Frauke Herweg