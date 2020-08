Kränzlin

Amtsdirektor Thomas Kresse hätte sich am Wochenende in Kränzlin eine große Feier gewünscht mit vielen ausgelassen herumtobenden Kinder und neugierigen Eltern. Schließlich eröffnet nicht jeden Tag eine neue Kita.

Dich die Feier muss wegen der Corona-Gefahr erst einmal ausfallen. Wenn der nagelneue Kindergarten in Kränzlin am Montag in Betrieb geht, dann passiert das ganz unaufgeregt.

Gut zwei Millionen Euro haben die Gemeinden im Amt Temnitz in das Projekt investiert. Möglich war das nur durch einen komplizierten Mix aus Ausschüssen von Bund, Land und EU. Das Amt Temnitz allein hätte sich diese Investition nicht leisten können.

Die alten Kitas in Kränzlin und Werder schließen

Jetzt ist die Kita mit ihren 68 Plätzen für Mädchen und Jungen fertig. Zehn Monate hat der Bau gedauert und konnte pünktlich zum Beginn des neue Schuljahres beendet werden.

Die beiden bisherigen Kitas in Kränzlin und in Werder schließen gleichzeitig, sagt Thomas Kresse. Ab Montag kommen alle Kinder in das neue, moderne Haus.

Damit sich alle ohne Infektionsgefahr ein Bild von der neuen Kita machen können, arbeitet das Amt Temnitz an einem Imagefilm und an einem virtuellen Rundgang mit 360-Grad-Ansichten. Und wenn alles klappt, könnte es im September einen Tag der offenen Tür gegen, hofft Thomas Kresse.

Weitere neue Kita in Dabergotz geplant

Die neue Kita ist ein erster Schritt, die Betreuung der Kinder zu verbessern. „Aber wir haben noch mehr Bedarf“, sagt der Amtsdirektor. Eine weitere neue Kita ist deshalb schon in Planung, auch wenn das Amt Temnitz diesmal nur als Partner im Boot sitzt und nicht selbst steuert.

Boxprofi Marco Huck hat sich bereit erklärt, die Kita in Dabergotz zu finanzieren. Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK), hat Interesse, die zu betreiben. Bis zu 60 Kinder könnten dort vielleicht einmal betreut werden.

