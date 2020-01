Amt Temnitz wächst um fast 100 Einwohner

Walsleben

Das Amt Temnitz wächst. 2019 stieg die Zahl der Einwohner auf 5414 – das sind fast 100 Einwohner mehr als im Vorjahr. Die Gemeinde Märkisch Linden gewann die meisten Einwohner. Die Statistik wies zum Jahresende 52 neue Märkisch Lindener aus – die meisten Zuzügler entschieden sich für ein Leben in Kränzlin, teilte Amtsdirektor Thomas Kresse mit.

Insgesamt konnten fünf der sechs Gemeinden des Amtes Temnitz Einwohnerzuwächse verzeichnen. Lediglich Storbeck-Frankendorf verlor an Einwohnern. Wohnten am Anfang des Jahres noch 494 Menschen in Storbeck-Frankendorf, waren es am Ende des Jahres nur 477.

52 Kinder wurden geboren

Das Amt Temnitz ist attraktiv für junge Familien. 52 Kinder wurden im vergangenen Jahr in den Gemeinden des Amtes geboren. Im Jahr zuvor waren es nur 29 gewesen. „Im Jahr 2019 verzeichnete das Amt Temnitz den jüngsten Altersdurchschnitt im gesamten Landkreis“, so Kresse.

Der Amtsdirektor geht davon aus, dass das Amt noch weiter wächst. Wegen der großen Nachfrage nach Bauflächen entwickelt das Amt derzeit weitere Baugebiete in Wildberg und Lüchfeld. So soll etwa am Lüchfelder Ortsausgang das Baugebiet „An der Apfelplantage“ mit insgesamt elf Grundstücken entstehen. Im kommenden Jahr, so hofft Kresse, soll es möglich sein, dort zu bauen.

Mehr Bauplätze

Neue Baugebiete waren zuletzt am Kränzliner Lindensteg und am Walslebener Mühlenweg entstanden. In Kränzlin sei inzwischen kein Grundstück mehr zu haben, so Kresse. Von den 13 in Walsleben angebotenen Grundstücken seien die Hälfte für Interessenten reserviert. Walsleben hatte lange für eine neues Baugebiet gekämpft – im November war gefeiert worden, dass dort endlich gebaut werden darf.

Kresse sieht durchaus Chancen für die Ausweisung weiterer Baugebiete im Amt Temnitz. „Wir sehen speziellen Bedarf für Dabergotz“, sagt er. Wegen der guten Verkehrsanbindung und der Nähe zur Autobahn sei Dabergotz für Zuzügler besonders attraktiv. Kresse hält für „nicht ausgeschlossen“, dass dort noch weitere Baugrundstücke entstehen. Noch allerdings gibt es keine konkreten Pläne.

Im Amt sollen zudem weitere Pflegeangebote entstehen. Der Neuruppiner Pflegedienst „Mensch & Mehr“ will in Netzeband zwei Senioren-WGs mit jeweils zwölf Plätzen eröffnen. Läuft alles wie derzeit geplant, könnten die ersten Bewohner 2022 einziehen.

Von Frauke Herweg