Amt Temnitz will landwirtschaftliche Produkte stärker vermarkten

Netzeband

Die Temnitz-Region schafft, was bundesweit noch in weiter Ferne liegt. Bis 2030 soll auf 20 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche ökologisch gewirtschaftet werden. Das war im vergangenen Jahr erst auf 9,7 Prozent der Flächen der Fall. Landwirte im Amt Temnitz wirtschaften schon heute auf fast 50 Prozent der Flächen ökologisch. Ein Besonderheit, so Amtsdirektor Thomas Kresse, die es besser zu vermarkten gilt.

„Es gibt Gutes zu erzählen“, sagt Kresse. Unter dem Motto „bio lokal gut“ sollen landwirtschaftliche Produkte entwickelt und Landwirtschaft und Naturtourismus miteinander vernetzt werden. Ziel ist auch, für die Stärke ländlicher Regionen zu werben. „Mag man zunächst auch Stadt und Land als Gegensätze verstehen, Tatsache ist, Stadt und Land gehören zusammen“, sagt Kresse. „Sie brauchen einander.“

Honig aus dem Amt Temnitz

Besondere landwirtschaftliche Produkte aus dem Amt Temnitz gibt es bereits – Fleisch vom Havelländer Apfelschwein aus Katerbow, Heumilch aus Gottberg oder Öle aus der Katerbower Ölmühle. Landwirt Bernd Pieper ist zudem von dem Kornblumenhonig begeistert, der im Amt Temnitz produziert wird, aber anderswo schwer zu haben ist. „Wir haben hier viel Kornblumen“, sagt der Geschäftsführer von Agrarbetrieben in Katerbow und Dabergotz.

Besondere Vermarktungsbemühungen erhofft sich Pieper für Netzeband, auf dessen Feldern fast nur ökologisch gewirtschaftet wird. Zukunftsideen gibt es auch – für Gemüseprodukte made in Netzeband.

Von Frauke Herweg