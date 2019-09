Walsleben - Wenn es auf den Zusammenhalt ankommt Beim Leistungsvergleich der Temnitzer Feuerwehren geht es nicht nur ums Tempo. Auch Geschicklichkeit, Fairness und Spaß spielen eine Rolle. Am Ende siegt die Mannschaft aus Küdow-Lüchfeld vor Kränzlin und Rägelin.

Nicht in die Höhe, sondern in die Breite: Kistenstapeln einmal anders. Das geht in die Arme. Quelle: Peter Lenz