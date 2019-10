Archäologen entdecken 800 Jahre alten Kanal aus Holz

Wildberg

Eine besonders aufregende Baustelle war das bis jetzt nicht gerade. Seit dem Frühjahr begleitet die Archäologin Andrea Weishaupt den Ausbau der Mühlenstraße in Wildberg. Am Markt hat sie Tonscherben aus dem Mittelalter gefunden.

Die lagen gerade einmal zehn Zentimeter unter der Erdoberfläche. Ein paar Hundert Meter weiter entdeckte sie schließlich einen alten Lehmfußboden. Wohl die Reste eines Hauses, das dort vor Jahrhunderten einmal stand, das es aber schon lange nicht mehr gibt.

Nach einem knappen halben Jahr sind die Bauarbeiten für die Mühlenstraße so gut wie beendet. „Wir wollten sie eigentlich Mitte Oktober übergeben“, sagt Temnitztals Bürgermeister Michael Mann. Doch daraus wird wohl nichts. Unmittelbar vor der Fertigstellung der Straße gab es eben doch noch einen Sensationsfund.

Ein Kanal aus dem 13. Jahrhundert

Er liegt am Ende der neu gebauten Straße, nur ein paar Meter von der Temnitz entfernt in gut zwei Metern Tiefe. Auf vielleicht fünf Metern Länge haben die Archäologen in den vergangenen Tagen Holz freigelegt.

Alte Bohlen bilden eine Art Rinne, vielleicht zwei Meter breit und überraschend gut erhalten. Auf den ersten Blick könnte man meinen, das Holz liegt gerade mal ein paar Monate im Boden. Aber Andrea Weishaupt weiß es besser. „Das stammt etwa aus dem 13. Jahrhundert“, sagt sie. Damit dürften die Bohlen rund 800 Jahre alt sein.

Andrea Weishaupt zeigt Bürgermeister Michael Mann einige der Scherben, die sie in der verschütteten Rinne gefunden hat. Quelle: Reyk Grunow

Genau wird sich das zeigen, wenn das Holz geborgen ist. Die Bohlen sind so gut erhalten, dass ein Speziallabor die Jahresringe untersuchen kann. Wie sie angeordnet sind, lässt darauf schließen, wann die Bäume gewachsen sind, zu denen das Holz einst gehörte. Die Jahresringe bilden mit ihrem charakteristischen Muster so etwas wie den Fingerabdruck der Geschichte, sie sind eindeutig.

Was genau Andrea Weishaupt da freigelegt hat, lässt sich kaum eindeutig sagen. Auf jeden Fall bildete das Holz einst eine Art Kanal für das Wasser der Mühle, die der heutigen Mühlenstraße ihren Namen gab.

So wie heute fließt die Temnitz erst seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts an Wildberg vorbei. Früher lag das Bett ein paar Meter neben dem heutigen, weiß Michael Mann. Der hölzerne Kanal könnte einmal dazu gedient haben, Wasser zum Mühlrad zu leiten, an der Mühle zu leiten oder vielleicht auch an ihr vorbeizuführen.

Die Archäologen würden am liebsten weitersuchen

Um das eindeutig zu klären, müsste die Baustelle größer sein. „Eigentlich müsste man hier alles einmal freilegen“, sagt Andrea Weishaupt. Dich das geht nicht. Der Auftrag der Archäologin gilt nur für die Straßenbaustelle.

In diesem konkreten Fall geht es um den Einbau einer sogenannten Sedimentationanlage, mit der das Regenwasser von der Fahrbahn gereinigt wird, bevor es in den nahe gelegenen Fluss eingeleitet werden darf.

Der Betonschacht der Anlage wird rund drei Meter tief im Boden versenkt. Und nur dieser Bereich ist für die Archäologen jetzt zugänglich.

Nur selten ist so altes Holz noch erhalten

Dass Holz in der Erde nach so langer Zeit noch so erhalten ist, kommt selten vor. In aller Regel ist es nach Jahrhunderten längst verrottet. Nur schwarze Verfärbungen deuten dann noch darauf hin, dass es dort überhaupt einmal etwas zu finden gab.

Holz bleibt nur erhalten, wenn es luftdicht abgeschlossen ist, unter Wasser zum Beispiel. Den mittelalterlichen Mühlengraben von Wildberg hat allerdings etwas anders gerettet: Torf. „Er hat das Holz perfekt konserviert“, sagt Andrea Weishaupt.

In den vergangenen Tagen hat sie den einstigen Graben bis auf die Sohle freigelegt. In der Rinne fanden sich jede Menge Scherben, Knochen und andere Unrat. Einiges stammte aus dem Mittelalter, anderes aus der Eisen- oder der Bronzezeit, wahrscheinlich vor Jahrhunderten angeschwemmt vom Temnitz­wasser. Die Reste eines alten Mühlsteins hat die Archäologin auch gefunden.

Lange war diese Mühle wohl nicht in Betrieb

Sie geht davon aus, dass die Mühle, die dort einst stand, nicht sehr lange in Betrieb war. Die Lage der Rinne lasse auf ein frühes Mühlenmodell schließen. Später wurden solche Mühlen oft durch andere ersetzt, die effektiver arbeiten.

Bis die Archäologen ihr Funde geborgen haben, ruhen die Arbeiten erst einmal. Andrea Weishaupt hofft, dass es ab Mittwoch weitergehen kann. Aber nur, wenn es unter dem hölzernen Kanal nicht noch mehr zu entdecken gibt. Ausgeschlossen ist das nicht.

Von Reyk Grunow