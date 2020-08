Aschenbrödel in den Startlöchern beim Theatersommer Netzeband

Netzeband

Das kann ja heiter werden! Wenn man in Netzeband bei einer der finalen Proben des diesjährigen Familienstücks als Zaungast lauscht, kommt man aus dem Schmunzeln kaum heraus. Den Schauspielern geht es nicht anders. Passiert ein Patzer – kann kurz vor der Premiere schon einmal passieren – dann wird nicht geflucht, sondern herzlich gelacht.

Das ist erfrischend und nimmt vorweg, was ab Sonntag auf der Gutsparkbühne im Wald gezeigt wird: Ein sommerliches Märchen für Jung und Alt, bei dem nach Herzenslust gekichert werden darf.

Die Täubchen kurz vor Probenbeginn. Quelle: Regine Buddeke

Aschenbrödel ist ein keckes Ding mit großem Herzen. Ein Prinz ist eigentlich das letzte, an das sie denkt – auch wenn die anderen Backfische ihres Alters sich vor lauter Groupie-Allüren nahezu überschlagen – allen voran Aschenbrödels Stiefschwester Dorchen, um die ihre Mutter ein Getue macht, als wäre sie ein Mix aus Einstein, Mozart und der schönen Helena.

Nun ja, das Märchen ist bekannt. Nicht erst seit dem Kultfilm, der jedes Jahr zu Weihnachten die Bildschirme auf allen Kanälen flutet. Aber Winter muss es für das Märchen der Gebrüder Grimm nicht sein.

Daria Monciu ist das Aschenbrödel. Quelle: Regine Buddeke

Für die Familienproduktion in Netzeband hat der Theatersommermacher Frank Matthus den Regisseur Axel Poike geholt. Der ist mit dem Stoff bestens vertraut: Er hat das Stück bereits 2017 mit einem Tournee-Theater inszeniert. Mit dabei war damals auch Pavel Trávnícek, der Prinz der legendären Aschenbrödel-Verfilmung – bei Axel Poike spielt er dann – Jahrzehnte nach dem Film – den König.

50 Kostüme aus dem Fundus des DDR-Fernsehens in Berlin-Adlershof

Die böse Stiefmutter war damals Birgit Schneider – sie hat ihre Rolle behalten. „Endlich darf ich mal eine Böse spielen“, sagt die Schauspielerin, die seit Jahren zum Theatersommer-Team gehört und auch als Stiefmutter nicht verhehlen kann, dass ihr das Komödiantische aus jeder Pore quillt. Und auch Aschenbrödel muss immer wieder kichern, wenn sie ihre „Arbeitgeber“ in peinlichen Posen überrascht.

Regisseur Axel Poike, Kostümchefin Sigrid Herfurth und Choreografin Gritt Maruschke - im Hintergrund die böse Stiefmutter Birgit "Uschi" Schneider. Quelle: Regine Buddeke

Axel Poike hat so einige lustige Szenen in die Dialoge hineingeschrieben, die er extra für die Netzebander Theaterfassung getextet hat. Aber nicht nur das sorgt für gute Stimmung auf der Bühne. Auch für das Optische ist bestens gesorgt.

Die Kostüme hat Sigrid Herfurth gestaltet, vielen auch bekannt für ihre Kostümkreationen bei der Rheinsberger Kammeroper und dem Rheinsberger Kindermusical. Für Aschenbrödel hat sie sich im Kostümfundus Berlin-Adlershof bedienen dürfen. Dort wurde zu DDR-Zeiten Fernsehen gemacht.

Birgit Schneider und Cornelia Jahr machen Kleiderschau. Rund 50 Kostüme aus dem Fundus in Berlin-Adlershof machen Aschenbrödel zu einem opulenten Vergnügen. Quelle: Regine Buddeke

Das Resultat sind rund 50 prächtige Kostüme – nicht nur die Mädchen der Jugendkunstschule sind darüber ziemlich happy, als sie mit ihrer „Chefin“ Gritt Maruschke kurz vor Probenbeginn noch einmal die Choreografie durchgehen. Schließlich soll in den Ballszenen „bei Königs“ alles sitzen. Und die Tanzszenen haben es zum Teil ganz schön in sich. Selbst die herumflatternden Täubchen fliegen nicht einfach so hin und her: Für alles gibt es einen Plan.

Schloss und Gutshof rollen auf der Schiene ins Bild

Einen Plan hatte auch Robert Vogel. Der Holzbildhauer aus Netzeband hat das Bühnenbild für Aschenbrödel geschaffen. „ Axel wollte für Schloss und Gutshof zwei Wände zum Reinfahren – aber ich mag Wände nicht so“, erzählt er. Stattdessen hat er Schloss und Hof etwas plastischer gestaltet und eigens dafür ein Schienensystem entwickelt, damit für die Waldszenen der Wald auch wirklich Wald sein darf und alle Häuser außer Sicht sind.

Robert Vogel hat das Bühnenbild gebaut. Quelle: Regine Buddeke

„Ich habe mit drei Helfern drei Wochen daran gebaut und alles zusammengeschweißt“, sagt er. Immerhin sind die beiden Systeme aus Trägern und Rollen jeweils zwölf Meter lang. Zu schwer dürfen die Aufbauten auch nicht sein. „Aber so 100 bis 150 Kilo kommen schon zusammen“, sagt er.

Das sieht man, wenn etwa der Hofmarschall Timothy Shaw das Schloss ins Bild rollt: Da wird die Bühne schnell zur Muckibude.

Haben alle Spaß: Samuel Schaarschmidt als Prinz und die Tanzmädels der Jugendkunstschule Neuruppin. Quelle: Regine Buddeke

Was auch nicht fehlen darf, ist Codi. Ein Pferd, ein Königreich für ein Pferd – das ruft in diesem Stück zwar niemand, aber es gibt trotzdem eins. Der hübsche Rappe – ein deutsches Rennpferd – kommt vom Reitstall der Märkischen Höfe in Netzeband. Die Reitlehrerinnen Charlotte Otterstein und Jessica Ringer haben es bühnenfit gemacht, so dass Aschenbrödel einen stilvollen Auftritt am Königshof hinlegen kann. Wie gesagt: Das kann ja heiter werden!

Die jüngste Darstellerin Zoey Rieck wartet auf ihren Auftritt. Quelle: Regine Buddeke

Premiere ist am Sonntag, 30. August um 15 Uhr im Gutspark Netzeband. Weitere Vorstellungen finden am 6., 13., 20. und 27. September jeweils um 11 und um 15 Uhr statt.

