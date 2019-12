Die Vermarktung der Temnitzer Freilandschweine war gerade ins Rollen gekommen, im Januar sollten sie bei der Grünen Woche in Berlin präsentiert werden. Doch das fällt aus. Wegen der Gefahren durch die Afrikanische Schweinepest kamen in der vergangenen Woche die 350 Tiere in normale Ställe.