Mit quetschenden Reifen fuhr ein Opel am Samstag um 18.07 Uhr in Richtung Wittstock vom Gelände der Autobahntankstelle Linumer Bruch Nord an Autobahn 24. Der Fahrer hatte Kraftstoff im Wert von 67,07 Euro getankt, aber nicht bezahlt.

Die Autobahnpolizei wurde alarmiert und entdeckte das Auto kurz darauf auf der A 24 an der Raststätte Walsleben. Im Auto saßen zwei 29 Jahre alte Männer. Videoaufzeichnungen von der Tankstelle Linumer Bruch identifizierten die beiden laut Polizei zweifelsfrei als die Tankbetrüger. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

