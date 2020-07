Lüchfeld

Das Erntewetter war natürlich Thema, als sich der Kreisbauernverband Ostprignitz-Ruppin auf dem Acker der Agrargenossenschaft Lüchfeld traf. Dort hatten sich die Verbandsmitglieder zum Erntestart getroffen, und gleich ihre Versammlung abgehalten, die Stühle im großen Kreis auf dem Stoppelacker aufgestellt. Tags hatte es kräftigen Regen gegeben – lang ersehnt von den Landwirten, die über zu trockene Böden klagen.

Doch die Gerstenernte ist noch nicht abgeschlossen. Sonniges Wetter ist jetzt gefragt, um die Körner möglichst trocken zu ernten. Wetter und Ernte – für die Bauern ist es immer ein Vabanquespiel – es muss zur rechten Zeit regnen und zur rechten Zeit trocken sein.

Gastgeber Uwe Rehfeld von der Agrargenossenschaft Lüchfeld erwartet bei der Wintergerste nur sehr unterdurchschnittliche Ernteerfolge mit 52 bis 54 Dezitonnen pro Hektar. „Die meisten Ähren haben nur sehr kleine Körner, kein Wunder, denn wir hatten sieben Wochen lang keinen Niederschlag“, sagt der Landwirt.

Grüne Halme zwischen reifen Ähren

Niederschläge nach der Trockenheit haben zu Zwiewuchs geführt – die grünen Halme zwischen den reifen Ähren sind deutlich sichtbar. Die ungleichmäßige Abreife hat eine Qualitätsminderung zur Folge und erschwert die Lagerfähigkeit. Selbst für die Blühflächen war das Wetter nicht optimal. Die enorme Trockenheit im April ließ nur wenig blühende Kräuter sprießen.

So können die Verluste der vergangenen Jahre wohl kaum ausgeglichen werden, denn auch für die Rapsernte will der Lüchfelder Landwirt nur eine magere Prognose abgeben. Hier sind es vor allem fehlende Pflanzenschutzwirkstoffe, die dafür sorgen, dass der Rapsanbau und die Erträge rückläufig sind.

Durch das 2013 beschlossene Verbot neonicotinoider Beizen ist die Kleine Kohlfliege nicht mehr zu bekämpfen, gegen Rapserdfloh und Blattläuse müssten die Landwirte im Herbst die Flächen mit Insektiziden behandeln.

Kampf gegen Läuse erfolglos

Hans-Heinrich Grünhagen, Landwirt aus Wernikow, einem Ortsteil von Heiligengrabe, baut deshalb seit drei Jahren keinen Raps mehr an. Er weigert sich, seinen Acker großflächig mit Pflanzenschutzmitteln zu behandeln.

Auch der Landwirtschaftsbetrieb M&F Rhinluch-Agrargesellschaft kennt diese Probleme. „Die Läuse im Raps haben wir nicht wegbekommen“, sagt Henning Christ, der im Wustrauer Betrieb für den Pflanzenbau zuständig ist.

Die Bauern fühlen sich mit ihren Problemen allein gelassen – wieder einmal. Denn auf die Zulassung eines alternativen Beizwirkstoffs warten sie bisher vergeblich. In den Nachbarländern Polen und Tschechien gibt es bereits Nachfolgeprodukte.

Verarmung der Fruchtfolgen

„In Zukunft werden wir also immer weniger Spezialkulturen anbauen können“, sagt Hans-Heinrich Grünhagen. „Es ist abzusehen, dass dies eine Verarmung der Fruchtfolgen zur Folge haben wird. Wir werden wieder auf Mais ausweichen, denn dieser kommt mit weniger Pflanzenschutzmitteln aus.“

Sven Deter, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Ostprignitz-Ruppin fordert, dass es keine nationalen Sonderwege geben darf, da die deutschen Bauern dadurch nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Kritik übten die Landwirte auch an den verstärkt erteilten Vorschriften, die es den Bauern immer schwerer machen, ihren Beruf auszuüben. Die Errichtung von Güllebehältern, Stallbauten und Mistlagern ist für die Landwirte auf Grund der hohen Auflagen kaum noch realisierbar.

Betriebe geben notgedrungen Tierhaltung auf

„Die Auflagen können nicht unendlich in die Höhe getrieben werden“, sagt Sven Deter, der selbst als Rinderzüchter seinen Lebensunterhalt verdient. „Das funktioniert in keiner Branche und es ist kein Wunder, dass in unserem Landkreis immer mehr Betriebe die Tierhaltung aufgeben.“

Im Amt Temnitz gibt es nur noch drei Milchviehbetriebe – in Gottberg, Walsleben und Lüchfeld. „Früher gab es fast in jedem Dorf einen Milchviehbetrieb und jeder Altkreis hatte eine Molkerei“, sagt Uwe Rehfeld. „Etwa 60 Prozent der Betriebe sind in den vergangenen Jahren weggebrochen.“

Seine Milch wird jetzt in Gransee abgefüllt. Für den Bechliner Rinderzüchter Guido Leinitz haben sich nach der Schließung des Hakenberger Schlachtbetriebs weitere Probleme aufgetan. Seine Tiere werden jetzt in Perleberg geschlachtet.

