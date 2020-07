Baugrundstücke: Amt Temnitz will weiter wachsen

Walsleben

Amtsdirektor Thomas Kresse erwartet einen weiteren Einwohnerzuwachs im Amt Temnitz. Bis Ende 2021 könnten etwa 80 neue Baugrundstücke in den Gemeinden des Amtes entstanden sein. Sollten tatsächlich überall neue Häuser gebaut werden, könnten langfristig etwa 300 Menschen ins Amt Temnitz ziehen, rechnete Kresse am Mittwochabend im Amtsausschuss vor.

Sechs Baugebiete wurden zuletzt ausgewiesen oder sollen bis Ende kommenden Jahres ausgewiesen werden. So könnte es 2021 Baurecht für acht Grundstücke am Kränzliner Schloss und für zwölf Grundstücke in Lüchfeld geben. Am Lüchfelder Ortsausgang soll das Baugebiet „An der Apfelplantage“ entstehen. Das Amt erarbeitet derzeit einen B-Plan für eine Fläche auf einer ehemaligen Plantage.

Wohnen am Wildberger Werderberg

In wenigen Monaten können Interessierte auch auf 15 neuen Grundstücken im Wildberger „Werderberg“ bauen. Auch Dabergotz könnte wachsen. Durch die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung hatten 16 Grundstücke ausfindig gemacht werden können, auf denen der Bau von Einfamilienhäusern prinzipiell möglich ist. Ob dort tatsächlich gebaut wird, so Kresse, hänge allerdings auch davon ab, ob die Besitzer die Flächen überhaupt verkaufen wollen.

In Walsleben war bereits im vergangenen Herbst das Baugebiet „An den Temnitzwiesen“ eröffnet worden. Von 13 dort ausgewiesenen Grundstücken seien inzwischen zehn verkauft, sagte Kresse. Am Kränzliner Lindensteg sind inzwischen keine Grundstücke mehr zu haben. Auf der von einem Privatmann entwickelten Fläche sind inzwischen alle elf Grundstücke verkauft.

Die Dabergotzer Gemeindevertreter hatten sich zudem vor Kurzem für die Entwicklung eines kleines Baugebietes hinter der ehemaligen Gaststätte Paries ausgesprochen. Die Gespräche dazu sind allerdings noch ganz am Anfang.

Von Frauke Herweg