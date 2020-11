Rohrlack

Landkorb-Chefin Kirsten Sattler kann gar nicht so schnell reagieren, wie sich die Zahl der Neukunden erhöht, die bei ihrem Bio-Lieferservice Kisten mit allem ordern, was gebraucht wird. In Zeiten, wo die Corona-verunsicherten Deutschen den Einkauf in Supermärkten scheuen, sind Lieferdienste wie Landkorb gefragter denn je.

Vor Beginn der Pandemie hat Landkorb 11.000 Kunden beliefert. In diesem Jahr werden bereits 6000 Neukunden gelistet. Während der ersten Coronawelle im Frühjahr kamen 4500 dazu. Über den Sommer war der Trend nicht ganz so rasant, „aber auch seit dem 1. Juni hatten wir noch 900 Neubesteller“, so Sattler. Und nun – die zweite Welle ist schon da – wissen Kirsten Sattler und ihr Team nicht, wie es weitergeht. Allein in der letzten Oktoberwoche konnte sie 100 Neukunden registrieren.

Personal dringend gesucht

Um alle Kundenwünsche erfüllen zu können, musste Landkorb sein Personal bereits im Frühling deutlich aufstocken. „Während der ersten Welle haben wir unsere Mitarbeiterzahl verdoppelt“, sagt Kirsten Sattler. „Das war auch gut so.“ Die Firma nahm auch etliche geringfügig Beschäftigte unter Vertrag. Im Sommer konnte man wieder etwas herunterfahren – aber nun ist Landkorb erneut auf Personalsuche. Dabei kommen auch Fremdfirmen zum Zuge.

So wurden über die Monate zehn Mitarbeiter eingestellt, die sonst in einer Berliner Hotelreinigungs-Firma unter Vertrag stehen. Man suche weiter Fahrer – aktuell sind es elf – und Leute, die die Kisten packen. „Mit 60 Mitarbeitern haben wir uns jetzt schon deutlich vergrößert“, erklärt die Chefin. Die meisten kommen aus der Region. „Viele sind seit Jahren bei uns.“

Im Zwei-Schicht-System werden die Kisten gepackt. Quelle: Henry Mundt

Man will gewappnet sein – Kirsten Sattler weiß nicht, wie viel an Mehrarbeit bald auf das Unternehmen zukommt. Sie hat beobachtet: „Die Kunden sind noch nicht in Panik – aber die Bestellungen sind seit dem Ende der Herbstferien stark angestiegen.“ Das Gute sei: „Wir sind jetzt eingearbeitet, wenn es darum geht, schnell neues Personal zu ordern.“ Das war im Frühjahr noch aufregender. Auch die Packzeiten würden wieder wie im Frühjahr verlängert.

Seit Mitte August werde wieder im Zwei-Schicht-System gepackt – derzeit werden pro Woche 3000 Kisten gepackt. „Da sind wir gut aufgestellt.“Nun müsse man sehen, was der Winter bringt. Unternehmerisch sei das nicht einfach, so von der Politik abhängig zu sein, bekennt Sattler, die den Lieferservice vor 23 Jahren startete: „Mit 100.000 Ideen, null Kunden, einem geliehenen Trecker und 15 Hektar Acker, der auf Demeter-Landbau umgestellt war – damit fingen wir im Mai 1997 auf dem Lindenhof an“, heißt es auf der Homepage des Unternehmens.

Der Erfolg blieb nicht aus – das Geschäft mit Bio-Lebensmitteln boomte, der Angebotsumfang wuchs. Kirsten Sattlers Mann sorgt als Chef der Lindenhof-Gärtnerei für den Anbau von Gemüse, Salate und Kräutern aus Rohrlack.

In Rohrlack werden Gemüse, Salate und Kräuter angebaut. Quelle: Henry Mundt

Darüber hinaus arbeitet Landkorb inzwischen mit drei statt bisher zwei Großhändlern zusammen. Der dritte beliefert das Rohrlacker Unternehmen seit Mai 2020 – eine Art Reaktion auf Corona. „Das lässt uns ruhiger schlafen“, sagt Kirsten Sattler, die es gar nicht erst zu Lieferengpässen kommen lassen will. „Wir erkennen schon wieder eine leichte Tendenz zu Hamsterkäufen“, sagt sie. „Aber bislang funktionieren unsere Lieferketten.“

Man sei auch weiterhin bestrebt, die Kunden im Wochentakt beliefern zu können. „Zu 95 Prozent schaffen wir das auch – nur die Kunden, wo wir sehr weit über Land fahren müssen, beliefern wir 14-tägig.“ Der Lieferradius erstreckt sich von Ostprignitz-Ruppin bis Berlin und Potsdam, Bernau, Erkner und Oranienburg. Nicht bundesweit? Kirsten Sattler lacht. „Noch nicht – aber wir denken darüber nach“, sagt sie.

Lüften, Desinfektion und Fiebermesser

Nachgedacht hat sie natürlich auch wieder über die Corona-Regeln – zum Schutz der Mitarbeiter. „Wir haben noch einmal alles überarbeitet und angepasst“, sagt Kirsten Sattler. Zu den AHA-Regeln – also Abstand, Hygiene und Alltagsmaske – sei noch das L wie Lüften hinzugekommen: „Wir lüften nach System und Plan“, so Sattler.

Desinfektion und Fieberthermometer an jedem Eingang würden das Ansteckungsrisiko zusätzlich minimieren. „Die Vorgesetzten kontrollieren – und alle Mitarbeiter ziehen mit“, ist Sattler zuversichtlich, dass das Unternehmen auch gesundheitlich gut durch die Krise kommt. Wirtschaftlich tut es das augenscheinlich sowieso. Warum? „Weil wir viele sind. Zu zweit hätten mein Mann und ich die Coronakrise nie gemeistert.“

