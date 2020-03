Bio-Lieferservice aus Rohrlack braucht dringend Fahrer

Rohrlack

Der Rohrlacker Bio-Lieferservice Landkorb sucht händeringend Mitarbeiter. Seit Ende Februar sei die Zahl der Bestellungen deutlich gestiegen, sagte Geschäftsführerin Kirsten Sattler. Packer und vor allem Fahrer, die die Warenkörbe ausliefern, würden dringend gebraucht.

„Wir müssen derzeit mit demselben Mitarbeiterstamm 25 Prozent mehr liefern“, sagte Sattler. In einigen Regionen könne die Lieferung nicht mehr wie sonst üblich einmal wöchentlich ausgefahren werden. Am Neuruppiner Liefertag – dem Dienstag – hält der Landkorb allerdings fest. Bei Bedarf versuche der Landkorb, die Neuruppiner Haushalte auch an einem zweiten Tag anzufahren. „Wegen der aktuellen Lage.“

Umsatz-Plus beim Landkorb

Der Landkorb hat etwa 11000 registrierte Kunden. Etwa 2100 von ihnen ließen sich bisher regelmäßig mit Waren beliefern. Derzeit sind es etwa 2300, die aus dem Landkorb-Sortiment auswählen. Sattler geht davon aus, dass die Zahl der Besteller bis zum Ende der Woche auf 3000 hochschnellen könnte. „Wir haben ein Umsatzwachstum von 25 Prozent.“

Sattler hofft jetzt auf Helfer, die wegen der Corona-Krise auf Kurzarbeit sind oder möglicherweise gar nicht arbeiten können. „Wir können unbegrenzt Helfer brauchen“, sagt die Landkorb-Geschäftsführerin. Schon das Übernehmen einzelner Touren sei hilfreich.

Reich gefülltes Lager

Bestandskunden bestellen seit Ende Februar deutlich mehr. Seit dem vergangenen Freitag, so beobachtete Sattler, ging die Zahl der Bestellung noch mal nach oben. Bislang kommt es beim Landkorb nur vereinzelt zu Lieferengpässen. „Wir haben ein reich gefülltes Lager.“

Zum Wochenende hin will der Landkorb Waren einen weiteren Lieferanten in sein Sortiment aufnehmen. Ob noch weiterhin das gesamte Sortiment aufrecht erhalten könne, hängt auch davon ab, wie der Nachschub gesichert werden kann. Gemeinsam mit einem IT-Spezialisten arbeitet der Landkorb gerade an einer Lösung, wie Kunden unkompliziert Ersatzartikel bestellen können – wenn der gewünschte Artikel gerade nicht zu haben ist. „Dann würde man etwa anstatt Spaghetti Spirelli bekommen“, sagt Sattler.

Fast 6000 Bio-Artikel

Der Landkorb hat fast 6000 Bio-Artikel in seinem Angebot. Seine Mitarbeiter liefern Waren bis hoch zur mecklenburgischen Grenze und bis südlich von Berlin aus. „Das können wir ohne massive Hilfe nicht leisten“, sagt Sattler.

Wer als Fahrer oder Packer für den Landkorb arbeiten möchte, meldet sich bitte unter daniel@landkorb.de.

Von Frauke Herweg